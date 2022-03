Fahrer rast mit Auto in Gruppe von Radfahrern: Vier Tote in China

In Chinas sozialen Medien kursieren Videos vom Vorfall. Darauf ist zu sehen, wie ein Auto an einer Straßenkreuzung in der nordchinesischen Stadt Handan mit hohem Tempo in eine Menge von E-Scooter-Fahrern und anderen Zweiradfahrern fährt.

Vier Menschen sind in China ums Leben gekommen, als ein Autofahrer mit seinem Wagen in eine Gruppe von Zweiradfahrern gerast ist. Zehn weitere wurden verletzt, wie chinesische Staatsmedien am Montag berichteten. Der Vorfall passierte am Sonntag in der nordchinesischen Stadt Handan in der Provinz Hebei rund 400 Kilometer südlich von Peking. Der Fahrer wurde von der Polizei festgenommen. Über die Ursache wurde zunächst nichts bekannt.

In Chinas sozialen Medien publizierten mehrere Nutzer ein angebliches Video des Vorfalls. Darauf ist zu sehen, wie ein Auto an einer Straßenkreuzung mit hohem Tempo in eine langsam losfahrende Menge von E-Scooter-Fahrern und anderen Zweiradfahrern fährt. Mehrere Menschen wurden durch den Aufprall durch die Luft geschleudert. Auf einem weiteren Video ist zu sehen, wie Verletzte neben ihren Rädern leblos auf dem Boden liegen.

(APA/dpa)