Selenskij wirft Israel mangelnde Hilfsbereitschaft vor

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hat Israel mangelnde Hilfsbereitschaft und die Verweigerung von Sanktionen gegen Russland vorgeworfen. "Jeder weiß, dass Ihre Raketenabwehrsysteme die besten sind (...) und dass Sie unserem Volk definitiv helfen und das Leben von Ukrainern und ukrainischen Juden retten können", sagte er am Sonntag in einer Video-Ansprache vor dem Parlament in Jerusalem. Warum liefere Israel keine Waffen an die Ukraine, weshalb würden keine Sanktionen verhängt, fragte der Präsident die Abgeordneten.

Selenskij verglich den russischen Angriff mit der von

Nazi-Deutschland geplanten Vernichtung der Juden während des

Zweiten Weltkriegs. "Hören Sie, was jetzt in Moskau gesagt wird,

hören Sie, wie sie wieder diese Wort gebrauchen: die Endlösung."

Dieses mal sei es auf die Ukraine bezogen. Selenskij belegte

seines Aussagen nicht und gab auch nicht an, wer den Begriff

verwendet haben könnte. Nach Reuters-Berichten hat Russlands

Präsident Wladimir Putin in den letzten 30 Tagen einmal einen

Ausdruck verwendet, der "endgültige Entscheidung/Endlösung"

bedeutet, aber damit nicht den mit "Endlösung" umschriebenen

Völkermord an Juden gemeint.

Holocaust-Gedenkstätte übt Kritik, Regierung geht nicht ein

Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem kritisierte Selenskyjs

Anspielung auf die "Endlösung". Derartige unverantwortliche

Äußerungen trivialisierten die historischen Fakten des

Holocausts, hieß es.

Israels Außenminister Yair Lapid ging auf die Vorwürfe nicht

ein, sondern erklärte lediglich, dass Israel der ukrainischen

Bevölkerung so viel wie möglich helfen werde. Bislang hat Israel

ein Feldlazarett und andere humanitäre Hilfe in die Ukraine

geliefert. Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett,

der versucht hat, in dem Konflikt zwischen der Ukraine und

Russland zu vermitteln, nahm zunächst nicht Stellung zu der Rede

Selenskyjs.

Israel hat zwar die russische Invasion verurteilt. Es

schreckt jedoch vor schärferen Maßnahmen zurück. Russland ist

militärisch im Nachbarland Syrien aktiv, wo die israelischen

Streitkräfte wiederholt pro-iranische Milizen angegriffen haben.

