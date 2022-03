Boeing 737-800 mit 132 Menschen in China aus großer Höhe abgestürzt

Menschen am Flughafen in Kunming.

Eine Maschine der China Eastern Airlines ist in der südchinesischen Region Guangxi abgestürzt. Das Flugzeug dürfte komplett zerstört sein, es gibt kaum Hoffnung, dass jemand überlebt haben könnte.

Ein Flugzeug der chinesischen Fluggesellschaft China Eastern Airlines mit 132 Menschen an Bord ist in Südchina abgestürzt. Wie das chinesische Staatsfernsehen am Montag berichtete, ereignete sich das Unglück in der Nähe von Wuzhou in der südchinesischen Region Guangxi. Über Opfer und Umstände der Katastrophe wurde zunächst nichts bekannt.

Das Flugzeug war nach ersten Angaben auf dem Weg von Kunming in der Provinz Yunnan nach Guangzhou in der Provinz Guangdong. Bei der Maschine dürfte es sich um eine sechs Jahre alte Boeing 737-800 gehandelt haben. Wie die Nachrichtenagentur China News am Montag berichtete, zeigten Flugdaten, dass die Boeing nach dem Start in Kunming in der Provinz Yunnan in mehr als 8800 Metern Höhe geflogen sei. Um 14.19 Uhr Ortszeit (7.19 Uhr MEZ) sei das Flugzeug plötzlich abgesackt. Zwei Minuten später sei der Kontakt zu Flug MU5735 verloren worden.

Bergungstrupps wurden zusammengestellt und zum Unglücksort im Kreis Teng entsandt, wie Staatsmedien berichteten. "Ich kann bestätigen, dass das Flugzeug abgestürzt ist", teilte China Eastern Airlines in einer Erklärung mit, in der auch eine Hotline für Angehörige der Passagiere angegeben wurde.

Medien zitierten einen Rettungsbeamten mit der Aussage, das Flugzeug sei auseinandergebrochen und habe ein Feuer verursacht, das Bambusbäume zerstörte. Die „People's Daily" zitierte einen Beamten der Provinzfeuerwehr mit der Aussage, dass es unter den verstreuten Trümmern kein Lebenszeichen gebe.

In einem Video, das im chinesischen Internet zirkulierte, war aus der Ferne eine hohe Rauchwolke in den Hügeln zu sehen. Auch wurden Trümmerteile gezeigt, die örtliche Bewohner mit ihren Handys gefilmt haben wollen. Die Echtheit der Videos konnte zunächst nicht bestätigt werden.

Die Luftfahrtbehörde in Peking bestätigte den Absturz. Es seien 132 Menschen an Bord gewesen, einschließlich neun Besatzungsmitglieder. In ersten Berichten war noch von 133 Insassen die Rede gewesen.

Entlegenes Gebiet

Der Absturz passierte in einem entlegenen und hügeligen Gebiet des Kreises Teng rund 300 Kilometer von Guangzhou. Wenige Minuten nach ersten Berichten über das Unglück wurde der Status des Fluges in einer Handy-Reise-App auf "abgestürzt" verändert. Bei der Maschine handelte es sich um eine Boeing 737-800NG. Nach dem Absturz brach ein Waldbrand aus.

Die Website von China Eastern Airlines wurde in Schwarz-Weiß dargestellt, wie es Fluggesellschaften nach einem Absturz als Zeichen des Respekts für die mutmaßlichen Opfer tun.

Archivbild einer Boeing 737-800 der China Eastern Airlines. APA/AFP/HECTOR RETAMAL

Sicherheitsbilanz Chinas zuletzt stark verbessert

Die Sicherheitsbilanz der chinesischen Luftverkehrsbranche gehörte in den letzten zehn Jahren zu den besten der Welt. Laut dem „Aviation Safety Network" ereignete sich das letzte tödliche Flugzeugunglück in China im Jahr 2010. Damals kamen 44 der 96 Menschen an Bord ums Leben, als ein Embraer E-190-Regionalflugzeug der Henan Airlines beim Anflug auf den Flughafen Yichun bei schlechter Sicht abstürzte.

Das am Montag abgestürzte Modell 737-800 hat eine gute Sicherheitsbilanz und ist der Vorgänger des Modells 737 MAX, das nach tödlichen Abstürzen 2018 in Indonesien und 2019 in Äthiopien in China mehr als drei Jahre mit einem Flugverbot belegt war.

1994 verunglückte eine Tupolev Tu-154 der China Northwest Airlines auf dem Flug von Xian nach Guangzhou nach dem Start, wobei alle 160 Menschen an Bord ums Leben kamen und laut „Aviation Safety Network" die schlimmste Flugkatastrophe in China überhaupt war.

Airline- und Boeing-Aktien im Minus

Die Aktien der China Eastern Airlines fielen am Montag nach dem Absturz um 6,5 Prozent. Das in Shanghai ansässige Unternehmen ist an der Börse in Hongkong notiert.

Die Aktien von Flugzeughersteller Boeing fielen im vorbörslichen Handel an der Wall Street um 6,8 Prozent auf 179,97 Dollar.

(APA/Reuters)