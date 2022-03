Mit Pauken und Trompeten durch den Weltwassertag

Drucken

Hauptbild • Birgit Straka leitet Viva con Agua Österreich. Mit kreativen Ansätzen unterstützt die Organisation Projekte für sauberes Trinkwasser in vielen Ländern. • Die Presse/Clemens Fabry

Mit ihrem Verein Viva con Agua unterstützt Birgit Straka Wasserprojekte auf der ganzen Welt. Ob auf Festivals, Konzerten oder Fußballturnieren: Der Spaß soll nicht zu kurz kommen.

Wir konsumieren es jeden Tag. Zu einem Großteil bestehen wir daraus. Ohne es können wir nicht leben. Und doch ist sauberes Trinkwasser Millionen von Menschen auf der Welt nicht gewährt. Rund 770 Millionen Menschen haben keinen gesicherten Zugang zu sauberem Trinkwasser. Ihre nächste Trinkwasserquelle ist mehr als 30 Minuten entfernt. Rund 1,7 Milliarden Menschen fehlt der Zugang zu sanitärer Basisversorgung, also zu Toiletten und Handwaschmöglichkeiten, erklärt Birgit Straka aus Niederösterreich. „Und da setzen wir an.“

Birgit Straka ist Geschäftsführerin des Vereins „Viva con Agua“ in Österreich. Was übersetzt so viel heißt wie „Lebe mit Wasser“. Straka hat eine Vision: Wasser ist ein Grundbedürfnis, das jedem zusteht. Über vielseitige Tätigkeiten und Aufgabengebiete werden in verschiedenen Partnerländern Wasserprojekte finanziert und gefördert – und mittlerweile 3,6 Millionen Menschen damit erreicht. Viva con Agua gibt es in mehreren europäischen Ländern, zum Großteil in deutschsprachigen. Aber das Netzwerk von Menschen und Organisationen zieht sich über die ganze Welt.