"Wir sehen immer nur die Spitze des Eisbergs Rassismus"

(c) imago

1977-mal haben Menschen 2021 rassistische Vorfälle gemeldet, 1155 rechtliche und nicht-rechtliche Schritte wurden in der Folge von der Organisation Zara gesetzt.

„Rassismus hat System“, lautet das Fazit des heute, Montag, präsentierten Anti-Rassismus-Reports der Organisation Zara (Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit). 1977-mal sei im Vorjahr „dieses System aufgezeigt und den Zara-Beratungsstellen gemeldet worden“, sagt deren Leiterin Fiorentina Azizi-Hacker. Die Vorkommnisse seien dokumentiert und bearbeitet sowie 1155 rechtliche und nicht-rechtliche Schritte gesetzt worden - angefangen bei Anzeigen, über das Verfassen von Interventionsschreiben bis hin zur Begleitung zu Schlichtungsgesprächen.

Allerdings: Die Dunkelziffer der rassistischen Vorfälle dürfte weit höher sein. „Rassismus ist ein Eisberg, wir sehen aber immer nur die Spitze dieses Eisberges, nämlich die Fälle, die uns gemeldet werden“, erklärt Azizi-Hacker. Zu diesen zählt etwa der Fall einer jungen, schwarzen Frau, die sich für ein Praktikum beworben hat, aufgrund ihrer Hautfarbe aber weder zum Bewerbungsgespräch eingeladen wurde - wie all ihre weißen Kolleginnen -, noch überhaupt ein Antwortschreiben des Unternehmens erhalten habe. Ein anderer Fall betrifft eine Mutter, die beim Jugendamt rassistisch beschimpft wurde, weil ihr Vater aus der Türkei stammt. Zudem wurde von der Sachbearbeiterin in den Unterlagen festgehalten, dass die Frau aufgrund ihres kulturellen Hintergrundes eine Gefahr für ihr eigenes Kind darstelle.

„Rassismus ist nicht weniger geworden“

Dennoch: Im Vergleich zum „Rekordjahr“ 2020, das nicht nur vom Beginn der Corona-Pandemie, sondern auch von der rassistisch motivierten Tötung George Floyds, der darauffolgenden Black Lives Matter-Demonstrationen sowie dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt geprägt war, seien die gemeldeten Fälle rückläufig. Tatsächlich gingen damals 3039 Meldungen ein. „Rassismus ist deswegen aber nicht weniger geworden“, betont Azizi-Hacker. Es sei nur weniger über rassistische Vorfälle berichtet worden, weshalb weniger den Mut gefunden hätten, ihn aufzuzeigen, wenn er ihnen begegnete. „Rassismus ist immer da, weil er verankert ist.“

Und „was man als Norm empfindet, meldet man nicht“, so Azizi-Hacker.

Insbesondere Menschen, die rassistisch motivierte Polizeigewalt erlebt haben, falle es schwer, rechtlich dagegen vorzugehen, weil sie befürchten, dass ihnen nicht geglaubt wird oder sie selbst für den Vorfall verantwortlich gemacht werden“, ergänzt Zara-Beraterin Désirée Sandanasamy. Sie berichten auch immer wieder von Verwaltungsstrafen, die sie in der Folge erhalten. „Es ist wichtig, dass es für Betroffene einen Ort gibt, an dem ihnen zugehört und geglaubt wird, an dem sie ernst genommen werden”, meint Sandanasamy.

„Melden Sie Rassismus und zeigen Sie Zivilcourage“

Ein erster Schritt, um das System aufzubrechen, wäre ein längst überfälliger Nationaler Aktionsplan gegen Rassismus. Erst kürzlich haben die Justizministerinnen und -minister der EU-Staaten die Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus in Nationalen Aktionsplänen bis Ende des Jahres angekündigt. Man hoffe nun auf eine schnelle Realisierung unter Einbindung von Expertinnen und Experten. Nun die Hände zurücklegen und abwarten, sei aber jedenfalls keine Option, betont, Zara-Geschäftsführerin Barbara Liegl. Sie appelliert: „Melden Sie Rassismus und zeigen Sie Zivilcourage. Unterschreiben Sie das Black Voices Volksbegehren und setzen Sie so ein Zeichen gegen strukturellen Rassismus.“

Die Pressekonferenz ist derzeit noch im Gang; der Artikel wird laufend aktualisiert.

(Red.)