Leuchttürme der Kärntner Wirtschaft

„Die Presse“, KSV 1870 und PwC Österreich zeichnen die besten Unternehmen des Landes aus. Das sind die Leading Companies von Kärnten.

Im Rahmen von Austria's Leading Companies (ALC) werden die besten Unternehmen von Österreich vor den Vorhang gebeten. Am 22. März wurden die Leading Companies von Kärnten ausgezeichnet – zum 23. Mal. Gerade in Zeiten, in denen die Gesundheitskrise seit zwei Jahren vieles gelähmt hat, ist es wichtig, die Leistungen der Wirtschaft zu zeigen.



Die von der „Presse“, dem KSV 1870 und PwC Österreich vergebene Auszeichnung ist besonders – denn der ALC-Award bestätigt den nachhaltigen Erfolg. ALC ist somit keine Momentaufnahme, sondern was zählt und schließlich objektiv und transparent bewertet wird, ist die Unternehmensperformance über einen Zeitraum von drei Jahren.











Bewertungstool

Das von PwC kreierte Bewertungstool ist objektiv und seit Anfang des Bewerbs bestens erprobt. Es geht im Großen und Ganzen auf der einen Seite um Liquiditätskennzahlen und auf der anderen Seite um Wachstumskennzahlen. Zwölf KPI werden getrennt analysiert, gewichtet und fließen in die ALC-Wertung ein. Und auch das KSV-Rating als Bonitäts-KPI wird einberechnet; genauso wie man schon seit vielen Jahren durch den TÜV-Austria-Check zu Qualität und Sicherheit Bonuspunkte fürs Gesamtergebnis holen kann. Das macht immerhin schon ein Drittel aller ALC-Einreicher.



Auch der Sonderpreis, der im Rahmen von ALC zusammen mit Zero Project vergeben wird, geht an ein spannendes Kärntner Unternehmen, das sich bei der Integration von Menschen mit Behinderung beispielhaft verhält.

Bei ALC gibt es zwei Kategorien und drei Awards

Die ALC-Sieger werden in zwei Kategorien gekürt: Die erste Kategorie umfasst „national tätige Unternehmen“ – mit der Geschäftstätigkeit vorwiegend in Österreich. Hier werden zwei Awards vergeben: Jener für kleine Unternehmen mit einem Jahresumsatz unter zehn Millionen Euro, jedoch braucht es auch einen Mindestumsatz von einer Million Euro, um in die Wertung zu kommen. Der zweite Award geht an große Betriebe ab einem Jahresumsatz von zehn Millionen Euro.

In der zweiten ALC-Kategorie sind „international tätige Unternehmen“. Definiert dadurch, dass diese Firmen in allen operativen Einheiten eine relevante internationale Struktur haben, ein internationales Geschäftsmodell und eine internationale Kundenstruktur besitzen, einen maßgeblichen Exportanteil sowie Auslandsniederlassungen haben.

„Gerade in anspruchsvollen Zeiten ist es besonders wichtig, die zu ermutigen, die mehr leisten und sich einen Schritt mehr zu gehen trauen als die anderen. Gerade in diesen Zeiten müssen wir diese Menschen auszeichnen.“ Rainer Nowak

ALC-Bewertung: Objektiv und zahlenbasiert

Im ALC-Wettbewerb kommt seit der ersten Stunde ein Bewertungsmodell zum Einsatz, das objektiv und nachvollziehbar ist sowie in seiner Ausrichtung auch den branchenübergreifenden Vergleich ermöglicht. Grundlage sind die Unternehmenszahlen in einem Betrachtungszeitraum von drei Jahren. Aus den eingereichten jüngsten drei Jahresabschlüssen werden zwölf definierte Kriterien analysiert. Die KPI werden getrennt ausgewertet und im Bewertungsmodell gewichtet. Die erzielten Punkte aller Zahlenkolonnen werden addiert. Sieger ist, wer die niedrigste Gesamtpunktzahl aufweist. Eingerechnet wird auch das KSV-Rating. Bonuspunkte können durch den freiwilligen TÜV-Austria–Check erzielt werden.

„Kärnten punktet dank einer Vielzahl an Ausbildungs- und industrienahen Forschungsstätten mit einem innovativen Umfeld. In Kombination mit der geografischen Lage wird die Region zum dynamischen Wirtschaftsstandort und vereint Leit-, Mittel- und Kleinbetriebe aus vielfältigen Branchen. Diese sind beim ALC vertreten und überzeugen mit Innovationskraft!“ - Dietmar Stefan, Geschäftsführer, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, PwC Kärnten (c) PwC

„Kärnten ist nicht nur ein beliebter Urlaubs-Hotspot, sondern die Heimat vieler Unternehmen. Trotz schwieriger Zeiten haben die Betriebe im Vorjahr vorausschauend gewirtschaftet und sehr gute Zahlen abgeliefert. Hier wurde viel richtig gemacht. Austria´s Leading Companies macht diese Leistungen transparent und prämiert die Top-Unternehmen im Land.“ - Barbara Wiesler Hofer Standortleiterin KSV1870 Klagenfurt (c) Horst Bernhard





