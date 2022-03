31.872 Corona-Neuinfektionen, steigende Spitalszahlen

Seit gestern sind in Österreich über 31.000 neue Fälle von Covid-19 verzeichnet worden. Somit sinkt die Zahl der Neuinfektionen den fünften Tag in Folge, nach einem Höchstwert am Mittwoch.

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Österreich 31.872 Neuinfektionen mit Covid-19 vermeldet. Das liegt wie an einem Montag üblich unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 44.275 positiven Tests und auch unter den 34.220 neuen Fällen vom vergangenen Montag. Gestern waren es 37.192 neue Fälle. Damit sinken die Zahlen seit fünf Tagen nun wieder. Am Mittwoch war mit 58.583 Neuinfektionen ein neuer Höchstwert verzeichnet worden.

Die Zahlen in den Spitälern steigen allerdings an. Sowohl auf den Normal-, als auch auf den Intensivstationen wurde seit gestern eine Zunahme an neuen Patientinnen und Patienten vermeldet. Insgesamt werden aktuell 3077 Menschen aufgrund einer Covid-19-Infektion in Krankenhäusern behandelt, das sind 221 mehr, als vor einer Woche. Damit ist die Anzahl der Hospitalisierungen wieder im gleichen Bereich, wie zuletzt Anfang Dezember des letzten Jahres. Auf den Normalstationen gibt es 2860 neue Coronapatientinnen und -patienten, das entspricht einer Zunahme von 68.

Auslastung der Intensivstationen relativ gleichbleibend

217 Infizierte benötigen aktuell intensivmedizinische Behandlung. Gestern waren es noch 200 gewesen. Diese Zahl bleibt seit Mitte Jänner mit Ausnahme kleiner Schwankungen relativ gleich. Vor einer Woche waren es 25 Intensivpatientinnen und -patienten mehr. 23 Menschen sind seit gestern an oder mit Covid-19 verstorben. Die Zahl der Corona-Toten in Österreich steigt somit auf 15.432. Seit Pandemiebeginn gab es in Österreich 3.498.075 bestätigte Fälle. Offiziell genesen sind 3.044.808 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden galten 41.705 als frei von dem Virus.

Die meisten Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden in Niederösterreich hinzugekommen. Hier waren es 7929 neue Fälle. In Wien wurden 6576 Neuinfektionen verzeichnet, in Oberösterreich 6007. 3844 neue Fälle hat es seit gestern in der Steiermark gegeben, in Kärnten waren es 1884, in Tirol 1645 und in Salzburg 1567. Im Burgenland und in Vorarlberg hat es die wenigsten Neuinfektionen gegeben. Hier waren es 1315 und 1105.

Niedrigste Impfrate seit Beginn der Kampagne

Nur 703 Impfungen wurden am Sonntag österreichweit durchgeführt. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 6.811.287 Personen zumindest eine Impfung erhalten. 6.221.603 Menschen und somit 69,3 Prozent der Österreicher verfügen über einen gültigen Impfschutz.

703 Impfungen am Sonntag bedeuteten die niedrigste Zahl seit Beginn der Impfkampagne um den Jahreswechsel 2020/21. Ab dem 5. Jänner 2021 waren es jeden Tag mehr gewesen, am 26. November 2021 sogar 160.505 zum Höhepunkt der Booster-Impfungen. Am Sonntag kamen nur 53 Erststiche hinzu, 166 Impfungen waren Zweit- und 484 Drittstiche.

Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 6.811.287 Personen zumindest eine Impfung erhalten. Das sind 75,9 Prozent der Einwohner Österreichs, ein knappes Viertel ist nach wie vor gänzlich ungeimpft. 6.221.603 Menschen und somit 69,3 Prozent der Österreicher verfügen über einen gültigen Impfschutz.

14,3 Prozent der Kinder unter 12 Jahren geimpft

Bei den Zwölf- bis 24-Jährigen haben 66,3 Prozent ein gültiges Impfzertifikat, in der Altersgruppe 25 bis 34 Jahre beträgt die Rate 68,5 Prozent und bei den 35- bis 44-Jährigen 70,4 Prozent. 75,8 Prozent der Personen zwischen 45 und 54 Jahren sind laut Zertifikat gegen Covid-19 geschützt, 80,3 Prozent in der Gruppe 55 bis 64. Die 65- bis 74-Jährigen weisen eine Quote von 83,7 Prozent auf, die 75- bis 84-Jährigen 88,2 Prozent und die Gruppe 85+ 85,4 Prozent. Für Kinder bis elf Jahre werden 14,3 Prozent ausgewiesen.

Am höchsten ist die Schutzrate (gültiges Impfzertifikat) im Burgenland mit 75,3 Prozent. In Niederösterreich haben 71,4 Prozent der Bevölkerung einen validen Impfschutz, in der Steiermark 70 Prozent. Nach Wien (68,4), Tirol (67,3), Kärnten (66,2), Salzburg (65,6) und Vorarlberg (65,2) bildet Oberösterreich das Schlusslicht mit 64,9 Prozent.

(red.)