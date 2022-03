31.872 Corona-Neuinfektionen, steigende Spitalszahlen

Seit gestern sind in Österreich über 31.000 neue Fälle von Covid-19 verzeichnet worden. Somit sinkt die Zahl der Neuinfektionen den fünften Tag in Folge, nach einem Höchstwert am Mittwoch.

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Österreich 31.872 Neuinfektionen mit Covid-19 vermeldet. Gestern waren es 37.192 neue Fälle. Damit sinken die Zahlen seit fünf Tagen nun wieder. Am Mittwoch war mit 58.583 Neuinfektionen ein neuer Höchstwert verzeichnet worden.

Die Zahlen in den Spitälern steigen allerdings an. Sowohl auf den Normal-, als auch auf den Intensivstationen wurde seit gestern eine Zunahme an neuen Patientinnen und Patienten vermeldet. Insgesamt werden aktuell 3077 Menschen aufgrund einer Covid-19-Infektion in Krankenhäusern behandelt. Damit ist die Anzahl der Hospitalisierungen wieder im gleichen Bereich, wie zuletzt Anfang Dezember des letzten Jahres. Auf den Normalstationen gibt es 2860 neue Coronapatientinnen und -patienten, das entspricht einer Zunahme von 68.

Auslastung der Intensivstationen relativ gleichbleibend

217 Infizierte benötigen aktuell intensivmedizinische Behandlung. Gestern waren es noch 200 gewesen. Diese Zahl bleibt seit Mitte Jänner mit Ausnahme kleiner Schwankungen relativ gleich. 23 Menschen sind seit gestern an oder mit Covid-19 verstorben. Die Zahl der Corona-Toten in Österreich steigt somit auf 15.432.

Die meisten Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden in Niederösterreich hinzugekommen. Hier waren es 7929 neue Fälle. In Wien wurden 6576 Neuinfektionen verzeichnet, in Oberösterreich 6007. 3844 neue Fälle hat es seit gestern in der Steiermark gegeben, in Kärnten waren es 1884, in Tirol 1645 und in Salzburg 1567. Im Burgenland und in Vorarlberg hat es die wenigsten Neuinfektionen gegeben. Hier waren es 1315 und 1105.

(red.)