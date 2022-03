Auch Bio-Blumen wollen gebunden werden

Drucken

Hauptbild • In der Südoststeiermark zieht Margrit de Colle Bioblumen auf dem Feld. • Renate Trummer Fotogenia

Margrit de Colle, Bioblumenbäuerin erster Stunde, bindet Kränze und Sträuße digital und analog mit gleichem Elan.

In den Wintermonaten waren es Workshops zum Zweigebinden, die Margrit de Colle digital anbot. Auch diese Arrangements können bunt aus­fallen, lässt man sie früh austreiben — ähnlich den Barbarazweigen — und Knospen werfen. Onlinekurse zum Kränzebinden oder Blumendekorationen-Basteln waren in der Vorweihnachtszeit besonders beliebt. Doch wo jetzt im Frühjahr die ersten Narzissen und Tulpen blühen und die Coronamaßnahmen weichen, wird es endlich wieder mehr Kurse vor Ort geben. Im südoststeirischen Eichkögl führt de Colle ihr Unternehmen Vom Hügel. Auf 600 Quadratmetern pflanzt sie Bioblumen an und war damit eine der ersten Slow-Flower-Bäuerinnen Österreichs.