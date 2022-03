David Beckham überlässt seinen Instagram-Account ukrainischer Ärztin

24 Stunden lang gab eine ukrainische Ärztin auf dem Instagramaccount des Fußballstars Einblick in ihre Arbeit in der Geburtenklinik in Charkiw.

Der Krieg in der Ukraine geht auch Hollywood-Stars nahe. Mila Kunis und Ashton Kutcher gelang es durch einen Spendenaufruf über 30 Millionen Dollar für ukrainische Flüchtlinge zu sammeln und Benedict Cumberbatch plant sogar, persönlich Geflüchtete aufzunehmen.

Der ehemalige Fußballstar David Beckham hat nun seinen Instagram-Account für 24-Stunden einer ukrainischen Kinderärztin aus Kharkiv zur Verfügung gestellt. „Heute überlasse ich meine Socia-Media-Kanäle Iryna, der Chefin der Geburtenklinik in Charkiw“, informierte er seine 71,5 Millionen Follower.

In Stories berichtete Iryna Kondratowa von ihrer Arbeit als Anästhesiologin während des Krieges. Sie erinnert daran, wie zu Beginn des Krieges hochschwangere Frauen in den Keller des Spitals flohen, erzählt darüber, wie intensivmedizinische Versorgung während des Kriegs funktioniert und berichtete über den neuen „Alltag“ in der Klinik in Charkiw, im Osten der Ukraine. Dazu wurde zu Spenden an Unicef aufgerufen. Schon vor einer Woche teilte Beckham ein Gespräch mit Unicef-Mitarbeiter James Elder auf seinem Instagram-Account. Dieser berichtete von der Arbeit der Organisation vor Ort. Mit seinem Unicef-Hilfsfond spendete Beckham zuvor 1,63 Millionen Euro für betroffene Kinder und Familien vor Ort.

David Beckham ist bereits seit 2005 Unicef-Botschafter und hat durch seinen zugehörigen „David Beckham Unicef Fund“ unter anderem bereits Projekte für Kinder in El Salvador, Burkina Faso und Papua-Neuguinea finanziert.

(red)