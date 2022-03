Planet B: Werde Teil der Energiewende

Zwei Teilstipendien im Gesamtwert von 12.000 Euro für MSc-Lehrgang Management & Umwelt.

Der Ausbau von erneuerbaren Energien ist Teil einer globalen Energiewende. Um die Folgen von Klimawandel- und Erwärmung einzugrenzen, muss Energiewirtschaft neu gestaltet werden. Die vier Säulen Management, Ökologie, Recht und Technik bilden den Rahmen des MSc-Lehrgangs Management und Umwelt an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien.



FÖRDERINHALT

40 % der Programmkosten

2 x MSc-Lehrgang Management & Umwelt



TERMINE

Bewerbungsschluss: -- 2022

Hearing: 17. Februar 2022

Start MSc: 03. Oktober 2022 in Wien und Lunz am See

„Der Lehrgang zeichnet sich durch große Praxisnähe aus.

Die vermittelten Inhalte geben mir in meiner Funktion als Procurement Managerin wertvolle Impulse“.“ - Daniela Jäger-Bergaus, MSc, Borealis AG

Informationen und Bewerbung Motivationsschreiben, Lebenslauf & Bewerbungsbogen an: rupert.christian@haup.ac.at Hier finden Sie Informationen zum Masterstudiengang. Ansprechpartner:in:

Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik

Christian Rupert

Tel.: +43 (0)1/877 22 66 Programmkosten

Masterstudiengang: € 15.900,- Aufbau

9 Blöcke (jeweils von Montag bis Samstag)

berufsbegleitend Abschluss

Master of Science – MSc Zertifikate

Energiebeauftragter und Energieauditor nach § 17 (1) EEffG

Abfallbeauftragter nach § 11 AWG 2002

