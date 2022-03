Diskonter Thomas Philipps eröffnet ersten Markt in Österreich

Deutsche Garten- und Haushaltskette will in kommenden fünf Jahren 30 weitere Standorte in Österreich eröffnen.

Der deutsche Garten- und Haushalts-Diskonter Thomas Philipps wird am kommenden Montag seinen ersten Standort in Österreich und zwar im weststeirischen Köflach eröffnen. Auf mehr als 2000 Quadratmetern Fläche sollen über 18.000 Produkte - auch für Hobby und Haustiere - erhältlich sein. Zumindest zehn Mitarbeiter sollen in diesem ersten Geschäft einen Job finden. In den kommenden fünf Jahren sollen weitere 30 Märkte in Österreich folgen, hieß es seitens des Unternehmens.

Philipps vertreibt neben Inneneinrichtung und Dekoartikel auch Bekleidung, Spielwaren, Gartenmöbel, Campingsausrüstung und Elektrogeräte. Geschäftsführer Martin Gabe will ab kommender Woche besonders das Gartensortiment präsentieren. Der Umbau einer alten Lagerhalle in ein Geschäft hat rund vier Monate gedauert. Der Innenbereich umfasst rund 1600 Quadratmeter, der Außenbereich 450 Quadratmeter.

(APA)