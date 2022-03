Blumen und Kästchen: Vom Muster österreichischer Modemarken

Drucken

Hauptbild • Die Pyjamas von Flowers in Bed wurden in den Lockdowns zur begehrten Ware. • Beigestellt.

Blumen aus Vorarlberg und Schottenkaros aus Kärnten:

Österreichische Modemarken, die mit Mustern reüssieren.

Eine obligatorische Geschäftsreise führt Claudia Sutterlüty alljährlich nach Buchkirchen bei Wels in Oberösterreich: Vor Ort stellt die Vorarlbergerin Recherchen für die Weiterentwicklung ihrer Modemarke Flowers in Bed an. Diese Ausflüge als Feldarbeit zu bezeichnen wäre nicht ganz irreführend. Frau Sutterlüty holt sich nämlich Kreativinput in den Pfingstrosenfeldern von Michael Miely, die sie besucht, wenn sie in voller Blüte stehen. Und da sieht man dann die Modeunternehmerin eben im Nahaufnahmemodus mit Kamera über die intensiv gefärbten Prachtexem­plare gebeugt. Ihre Fotos dienen später als Grundlage der vielfältigen, farbenfrohen Blumenmuster, die das Erkennungsmerkmal ihrer Marke sein sollen.

„Eines Tages ist mir diese glorreiche Idee gekommen: Ich liebe Blumen, ich liebe die Natur, ich schöpfe aus beidem Kraft, und ich weiß, dass es anderen genauso geht“, fasst Sutterlüty zusammen, wie es zur Lancierung ihrer durchgehend in feiner Supimabaumwollqualität gearbeiteten Loungewear-Kollektion kam. Der Grundgedanke hinter ihrer kurz vor dem ersten Lockdown gegründeten Marke Flowers in Bed sei im Grunde ganz einfach, und er laute „auf Blumen gebettet“.