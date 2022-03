„Lego“-Selenskij brachte 130.000 Euro Spenden

Die etwas andere Spielzeugfirma Citizen Brick, hat eine Miniatur-Version des ukrainischen Präsidenten gestaltet. Eine kleine Figur mit großer Wirkung.

Wie so viele fühlte sich der in Chicago lebende Künstler Joe Trupia machtlos in Hinblick des in der Ukraine herrschenden Krieges. Er selbst hat keine persönliche Verbindung zu dem Land, Hilfe leisten wollte er trotzdem. Kreativ wurden auch schon vor ihm so einige. In Wien wurden Flohmärkte auf die Beine gestellt, dessen Einnahmen gespendet wurden. Mila Kunis und Ashton Kutcher haben erst kürzlich 30 Millionen Dollar für ukrainische Geflüchtete gesammelt und David Beckham übergab seinen 71,5 Millionen-Follower reichen Instagram-Account 24 Stunden lang einer Kinderärztin aus Charkiw. Trupia gestaltete eine Lego-ähnliche Figur.

Ihm gehört die Spielzeugfirma Citizen Brick. Sie ist dafür bekannt ungeziemende wie einzigartige Designs auf Lego-ähnliche Figuren zu drucken. Da gab es etwa eine Reihe von Miniatur-Bongs und ein Meth-Labor, angeregt von der Erfolgsserie „Breaking Bad“. Auch „Squid Game“-inspirierte Designs gab es selbstverständlich. Für seine Spendenaktion zugunsten der Ukraine gestaltete Trupia eine Miniaturversion des ukrainischen Präsidenten Wolodomyr Selenskij sowie die eines Molotowcocktails. Für letzteres gab es auch durchaus Kritik.

Leicht erkennbar

Das grüne Militärshirt des Präsidenten, der Sweater und sein unrasiertes Gesicht machten es dem Künstler zufolge einfach, Selenskij in eine kleine erkennbare Figur zu verwandeln. Spätestens seit er am Tag des russischen Einmarschs sich seiner Anzüge entledigte und dem Volk klarmachte, er würde bleiben, wird ihm von vielen Heldenstatus zugeschrieben. Auch Trupia gab sich beeindruckt. Um möglichst viele Selenskij-Figuren verkaufen zu können, habe man auch an freien Tagen durchgearbeitet. Am 5. März ging die erste Ladung online, für 100 US-Dollar pro Stück. Binnen eines Tages waren sie ausverkauft.

Der zweiten Charge erging es ähnlich. Die am Mittwoch erschienene Auflage verkaufte sich nicht weniger schnell als die erste. 145.388 US-Dollar (etwa 131.680 Euro) kamen letztendlich zusammen, gespendet wird die Summe an Direct Relief, eine Organisation, die medizinische Hilfe in der Ukraine leistet. Trupia selbst sei von dem Ansturm überwältigt gewesen, sei er doch einen sehr kleinen Kundenstamm gewöhnt.

Kein Teil von Lego

Citizen Brick ist nicht mit Lego verbunden, der Marktführer toleriert den kleinen Konkurrenten aber offenbar. Lego selbst hat 16,5 Millionen US-Dollar für humanitäre Hilfsmaßnahmen in der Ukraine gespendet und die Lieferung ihrer Produkte nach Russland gestoppt.

(evdin)