Verkürzung der Quarantäne kaum möglich

Die Voraussetzungen für ein früheres Ende der Isolation für positiv Getestete sind nur schwer zu erfüllen. Zudem steht der mögliche Nutzen einer solchen Maßnahme in keinem Verhältnis zum Risiko.

So mancher hatte ein Déjà-vu und fühlte sich an die Ereignisse im vergangenen November erinnert, als die Regierung einen Lockdown für alle anordnete, nachdem er in den Tagen zuvor wiederholt ausgeschlossen worden war – die FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen werde nun doch zurückkehren, sagte ein etwas ratlos wirkender Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Freitagabend.

Déjà-vu deshalb, weil er Verschärfungen der Corona-Maßnahmen zuvor wiederholt abgelehnt hatte; und weil auch diesmal gleichzeitig mit der „schlechten“ Nachricht eine „gute“ verkündet wurde – nämlich die Verkürzung der Quarantänepflicht für Infizierte, insbesondere für die Belegschaft von Spitälern, um diese vom anhaltenden Personalmangel zu befreien. Details sollen folgen. Im November war die gute Nachricht die Einführung der allgemeinen Impfpflicht, quasi als Bestrafung für die Ungeimpften, die den Geimpften einen vierten Lockdown eingebracht hatten.

Die Umsetzung des bereits beschlossenen Gesetzes scheiterte bisher desaströs. Und auch der Verkürzung der Quarantäne droht ein ähnliches Schicksal.