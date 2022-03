Veranlagen in Zeiten der Krise

Börse. Wie man als Anleger richtig auf die russische Invasion der Ukraine reagieren und etwaige Verluste minimieren kann.

Innerhalb weniger Tage und Stunden ist aus einem geopolitischen Bedrohungsszenario Realität geworden. Eine Realität, welche an den Finanzmärkten Angst und Unsicherheit auslöst. Insbesondere an den Aktienmärkten reagieren die Kurse mit deutlichen Verlusten. Diese Tagesbewegungen erinnern an die Monate Februar und März 2020 und an den Beginn der Pandemie, mit deren Auswirkungen wir bis heute zurechtkommen müssen.

Obwohl der Hintergrund für die Abverkäufe an den Märkten dieses Mal ein völlig anderer ist, ist der Beweggrund der Gleiche: Zuerst hat man es nicht kommen sehen, dann konnte man es nicht glauben, und schließlich ist die Verunsicherung so groß, dass Investments einfach verkauft werden. Das ist zwar nicht rational, aber sehr menschlich. Es zeigt einmal mehr, wie sinnbefreit kurzfristige Prognosen und Erwartungshaltungen in Bezug auf die Märkte sind. Sinnbefreit nicht, weil sie keinen rationalen oder fundamentalen Hintergrund hätten. Doch was sie nicht abbilden können, sind Emotionen.