Don Antonio und die Pummerin

Zu einer Zeit, da sich die letzten Nachtschwärmer aus der Wiener Innenstadt auf den Heimweg machten, läuteten neulich die Glocken des Stephansdoms im Stakkato.

Sie verstummten erst nach geschlagenen 26 Minuten, kurz nach halb drei Uhr. Das Geläut riss Dompfarrer Toni Faber, den so leicht nichts aus der Ruhe bringt, aus den Federn. Ihm fuhr der Schrecken in die Glieder.

Fragen über Fragen: Was hatte es zu bedeuten? Wem schlug da die Stunde mitten in der Nacht? Totenglocken? Eine Protestaktion gegen Putins Krieg? Ein Solidaritätsakt mit der Ukraine? Oder ein perfider russischer Hackerangriff zur Störung der Nachtruhe? Mitten in der Fastenzeit ein Memento mori, ein Fingerzeig von oben für eine Umkehr der Christenheit? Ein Weckruf im Jahr drei der Pandemie? Oder schlicht eine Konfusion einen Monat vor Ostern, wenn nach der Überlieferung die Glocken wieder aus Rom zurückfliegen? Zu guter Letzt: Ein Frühlings- und Geburtstagsgruß zum 60er des umtriebigen Hausherren, des Homo Faber der Erzdiözese?

Nachdem sich der Dompfarrer von der Aufregung erholt hatte, ging er seinem Tagwerk nach. Nach der Segnung eines Fast-Food-Restaurants biss er herzhaft in einen Burger. Ein Festgeläut – dann auch mit der Pummerin – will sich Don Antonio fürs Kriegsende aufheben. Eine Aktion ganz nach Art des Don Camillo. (vier)

