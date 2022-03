Museumsquartier: Landmark hätte „Signalwirkung“

(c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER)

Am Montag sind die Sitz- und Liegemöbel - diesmal in MA48-orange- ins MQ zurückgekehrt.

Die Pläne des MQ, eine Landmark zu errichten und das Grätzel rundherum umzugestalten, sieht der Neubauer Bezirkschef Markus Reiter als große Chance.

Es ist - vorerst - nur eine Vision, die aber durchaus für Gesprächsstoff sorgt: Das Museumsquartier (MQ) soll in den nächsten Jahren eine „moderne, architektonische Landmark“ bekommen, ein Symbol für den (bis 2030) geplanten klimaneutralen Betrieb des 90.000 m²-Areals. Dies hat die neue MQ-Direktorin, Bettina Leidl, in der „Presse am Sonntag“ angekündigt.

Im siebenten Bezirk – zu dem das Kulturareal gehört – sieht man Leidls Pläne durchaus positiv: Der grüne Bezirksvorsteher von Neubau, Markus Reiter, kann der Idee einer Landmark, die symbolisch für den Einsatz für das Klima steht, einiges abgewinnen. „Unser aller gemeinsames Ziel ist die Klimaneutralität“, so Reiter zur „Presse“. „Da können Kunst, Kultur und Architektur viel beitragen.“ Und eine Landmark könne „auch aufrütteln“.