Schönborn: Papst setzt auf "gesunde Dezentralisierung"

Der Wiener Erzbischof und Kardinal freut sich über die Kurienreform von Papst Franziskus. Ein Kirchenrechtler des Vatikans präzisierte: Laien seien nicht für alle Kurienämter gleich gut geeignet.

Kardinal Christoph Schönborn hat die am Samstag veröffentlichte Kurienreform von Papst Franziskus begrüßt. Die Kurienreform ziele wesentlich auf eine "gesunde Dezentralisierung" der Kirche ab, erklärte Schönborn am Montag laut Kathpresss. "Praedicate Evangelium" ("Verkündet das Evangelium"): Dieser Titel der neuen Kurienordnung verweise ganz generell darauf, "in welchem Geist die Organisation und die Tätigkeit ihrer Organe gestaltet werden soll", so Schönborn.

Auch die mit der Kurienreform einhergehenden Erneuerungen im Bereich der wirtschaftlichen Führung seien "vielversprechend", so der Wiener Erzbischof. Er betonte insgesamt, dass er sich über die lange erwartete Veröffentlichung der Apostolischen Konstitution freue. Papst Franziskus entspreche damit dem von den Kardinälen deutlich ausgesprochenen Wunsch vor dem Konklave von 2013.

Schönborn ist selbst seit vielen Jahren Mitglied in mehreren Behörden und Einrichtungen der Römischen Kurie. Aktuell gehört der Kardinal der Glaubenskongregation, der Kongregation für die orientalischen Kirchen und dem Neuevangelisierungsrat an, viele Jahre lang wirkte er auch als Mitglied der Bildungskongregation. Schönborn gehört zudem dem Rat des vatikanischen Synodensekretariats und dem für die Vatikanbank IOR zuständigen Kardinalsrat an.

Laien nicht für alle Kurienämter gleich gut geeignet

Nicht alle Vatikanbehörden können künftig gleich gut von Laien geleitet werden. Zwar schließe die neue Kurienordnung Laien nicht grundsätzlich von bestimmten Behörden aus, so der Sekretär des Kardinalsrates, Bischof Marco Mellino. Andererseits sollten Behörden entsprechend ihrem thematischen Profil und ihren Aufgaben besetzt werden, sagte er am Montag bei der Vorstellung der neuen Kurienverfassung im Vatikan, wie Kathpress meldet.

Entsprechend sei es eher wahrscheinlich, dass etwa die Behörde für Laien und Familie von einem Laien, Mann oder Frau, geleitet werde als etwa jene für Bischöfe.

In der bisherigen Kurienordnung "Pastor Bonus" Johannes Pauls II. von 1988 war eine Leitung von Vatikanbehörden durch Laien noch ausgeschlossen. D

Die Vollmacht für ein Kurienamt werde allein vom Papst verliehen, erläuterte der römische Kirchenrechtler Gianfranco Ghirlanda. Sie hänge nicht von einer Bischofs- oder Priesterweihe ab. Weil die Kurie allein im Dienst des Papstes arbeite, arbeite auch jeder Mitarbeiter allein aufgrund der Beauftragung durch den Papst. Diese "stellvertretende Vollmacht zur Ausübung eines Amtes" sei dieselbe, ob für einen Bischof, Priester, ein Ordensmitglied oder einen Laien, so Mellino.

Ghirlanda räumte ein, dass es noch einige Unklarheiten mit Blick auf einzelne Regelungen des Kirchenrechts gebe. Klar sei, dass die Apostolische Signatur als höchstes Kirchengericht weiter mit einem Kardinal besetzt werden müsse. Das gelte auch für den Präsidenten des Wirtschaftsrates, weil dieser laut Satzung unter anderem aus acht Kardinälen besteht.

Erstes Kriterium für die Besetzung eines Amtes sei die Professionalität des Kandidaten, betonte Ghirlanda. Zwar werde die Berufung von Priestern und Ordensleuten zunächst auf fünf Jahre begrenzt. Aber je nach Arbeitsleistung könne sie - auch mehrfach - um weitere fünf Jahre verlängert werden. Zudem seien Versetzungen und Beförderungen möglich. Laienmitarbeiter, also Nichtkleriker, so Ghirlanda, würden dann in der Regel unbegrenzte Arbeitsverträge erhalten und gegebenenfalls nach fünfjährigen Amtszeiten versetzt.

Tritt zu Pfingsten in Kraft

Papst Franziskus hatte die lange erwartete Kurienordnung am Samstag veröffentlicht. Das 54 Seiten lange Dokument, das zu Pfingsten in Kraft tritt, regelt in 250 Paragrafen den Aufbau der Römischen Kurie, darunter die Zuschnitte der im Vatikan "Dikasterien" genannten Ministerien, Justiz- und Wirtschaftsorgane sowie weiterer Büros und Einrichtungen des Heiligen Stuhls. Dezentralisierung und Evangelisierung waren zentrale Punkte bereits im am Beginn des Pontifikats von Franziskus 2013 veröffentlichten programmatischen Schreiben "Evangelii Gaudium". Etliche Teile der Kurienreform, die in der neuen Ordnung nun festgeschrieben sind, wurden in den vergangenen Jahren auch bereits umgesetzt.

(APA)