IT-Dienstleister S&T verbreitet Optimismus

Der österreichische IT-Dienstleister rechnet wegen Russland mit Verlusten. Cybersicherheit soll das wieder ausgleichen.

Wien. Rund fünf Prozent der Umsätze und Vermögenswerte von dem österreichischen IT-Dienstleister S&T machen die Konzerntöchter in Russland aus. Deshalb rechnet das Linzer Unternehmen mit einem starken Umsatzrückgang, hat aber bereits Pläne, wie sie diesen ausgleichen wollen: mit zusätzlichen Aufträgen rund um Cybersicherheit und Rüstung. Gleichzeitig will die deutsche Firma Grosso Tec mehr als acht Prozent der Aktien kaufen – S&T-Vorstand Hannes Niederhauser ist selbst an dem Unternehmen beteiligt.

Niederhauser rechnet für 2022 mit einem Umsatzanstieg auf „zumindest“ 1,5 Milliarden Euro – im Jänner hatte er noch „rund“ 1,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Im abgelaufenen Jahr steigerte S&T seinen Umsatz um sieben Prozent auf gut 1,3 Milliarden Euro. Außerdem sollen in diesem Jahr rund zehn Prozent des Umsatzes als operativer Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bei S&T hängen bleiben. Diesen Wert hätte die operative Marge eigentlich auch im vergangenen Jahr erreichen sollen, blieb mit 9,4 Prozent aber letztlich darunter und fiel zudem einen Prozentpunkt niedriger aus als im ersten Pandemie-Jahr 2020. Der Überschuss sank um 13 Prozent auf rund 48 Mio. Euro. Dennoch soll die Dividende von 30 auf 35 Cent je Wertpapier steigen.

Chipkrise als Umsatzdämpfer

Das lag auch an weltweiten Engpässen bei der Versorgung mit Computerchips, rund drei Prozent des operativen Gewinns kostete S&T die Chipkrise. „2021 war ein schwieriges Jahr, aber wir haben Herausforderungen wie die anhaltende Coronapandemie, als auch die Chipkrise gut gemeistert“, sagte Niederhauser. So verschoben sich bei S&T wegen der Chipkrise Auslieferungen im Wert von rund 77 Millionen Euro ins neue Jahr.

An der Börse wurde der optimistische Jahresausblick indes wohlwollend aufgenommen: Die Aktie stieg im Tagesverlauf auf fast 17 Euro und damit um mehr als zwölf Prozent an. Erst vergangene Woche hatte sich S&T nach einer Sonderuntersuchung des Wirtschaftsprüfers Deloitte von den Vorwürfen des Finanzinvestors Viceroy fast vollständig entlastet gezeigt. Der Vorwurf von Viceroy lautete, dass S&T im vergangenen Jahr einige IT-Gesellschaften vor allem in Ost- und Südosteuropa sehr schnell und ohne ausreichend gründliche Prüfung erworben habe. Zudem soll S&T einige Beteiligungen nicht transparent genug dargestellt haben.

Nachdem die Vorwürfe entkräftet werden konnten, war der Weg für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses für 2021 frei.

Teilangebot von Grosso Tec

Das Übernahmeangebot der bayrischen Firma Grosso Tec liegt unter dem Tageshöchstwert von Montag: Der Angebotspreis für die Übernahme soll aber dennoch 15,30 Euro je Aktie cum Dividende in bar betragen – das sind immerhin 5,3 Prozent über dem Schlusskurs von Freitag. Das Teilangebot soll über 8,32 Prozent der S&T erfolgen und soll, laut Grosso Tec, eine Verkaufsmöglichkeit zu attraktiven Bedingungen für die S&T-Aktionäre sein.

Die Grosso Tec ist indes schon stark mit dem Vorstand der S&T verknüpft, denn Hannes Niederhauser hält 47,5 Prozent daran. Alleinvertretungsbefugte Geschäftsführerin der Grosso Holding ist Claudia Badstöber – die ebenfalls die S&T Aufsichtsvorsitzende ist. Haupteigentümer von S&T ist, mit 26 Prozent, die Foxconn-Tochter Ennoconn.

Weitere 63 Prozent stehen im Streubesitz, nach letztem Stand gibt es nur zwei Aktionäre, die über fünf Prozent am Linzer IT-Dienstleister halten, der an der Börse Frankfurt gelistet ist. Laut Grosso Tec unterliege das Teilangebot weder den Bestimmungen des österreichischen Übernahmegesetzes noch des deutschen Wertpapier- und Übernahmegesetzes. Mit dem Verkauf seiner IT-Dienstleistungssparte will S&T sein Know-how im Bereich des Internets der Dinge (IoT) bündeln. So soll die Gesellschaft wegfallende IT-Umsätze mit dem Ausbau ihrer IoT-Technologien ersetzen.



[SCQST]