Salzgitter belohnt seine Aktionäre

Salzgitter überrascht mit einer hohen Gewinnbeteiligung für das Jahr 2021 und treibt „grünen Stahl“ voran.

Wien. Zwei Jahre lang hatten die Aktionäre des deutschen Stahlherstellers Salzgitter nichts zu lachen. Die Coronapandemie hatte die Stahlbranche hart getroffen und Salzgitter erlitt aufgrund der wirtschaftlichen Folgen daraus hohe Verluste und konnte zwei Jahre lang keine Dividende an die Aktionäre ausschütten.

Das Jahr 2021 lief für den Konzern aber ausgesprochen gut und nach der Veröffentlichung der Zahlen wurde bekannt gegeben, dass eine Dividende von 0,75 Euro pro Aktie bezahlt werden soll – das ist die höchste Ausschüttung seit 2008. Damit fällt die Gewinnbeteiligung deutlich höher aus, als Experten erwartet hatten.

Grund dafür ist, dass es für den Stahlhersteller 2021 deutlich besser als noch in den Jahren davor lief, denn die Rohstoffpreise stiegen aufgrund der Verknappung rasant und die Beteiligung an dem Kupfer- und Metallrecyclingkonzern Aurubis tat sein Übriges. Aber zurück zu den Bilanzzahlen: der Umsatz legte um 38 Prozent auf 9,8 Milliarden Euro zu. Das Ergebnis vor Steuern lag mit 706 Mio. Euro wieder klar in der Gewinnzone und auch unter dem Strich stand mit 586 Millionen Euro ein positives Ergebnis.

Das Unternehmen teilte selbst mit, dass vor allem die Geschäftsbereiche Flachstahl und Handel zu der erheblichen Ergebnisverbesserung beigetragen haben. Der Markt reagierte sofort und die Aktie legte um fast sieben Prozent zu. Mit rund 40 Euro befindet sie sich auf dem Höchststand der letzten Jahre. Salzgitter gab schon im Februar bekannt, dass der Konzern für das Geschäftsjahr 2022 einen Vorsteuergewinn zwischen 600 Mio. und 750 Mio. Euro plant. Der Umsatz soll auf knapp elf Mrd. Euro steigen, nach 9,8 Mrd. Euro im Vorjahr. Schon damals hatte Salzgitter erklärt, dass die Bilanz durch die aktuell hohen Energiekosten belastet wird.

Unsicherheitsfaktor Ukraine

Trotz der aktuellen ungewissen Situation aufgrund des Ukraine-Krieges bestätigt Vorstandsvorsitzender Gunnar Gröbler den mutigen Geschäftsausblick: „Wir stehen zu dieser Prognose, natürlich im Lichte der aktuellen Entwicklungen. Ein Stück weit fahren wir hier auf Sicht.“

Der Angriff Russlands auf das Nachbarland könnte auch die wirtschaftliche Erholung abrupt abbremsen, denn wie der Konzern mitteilte, geht damit die Gefahr eines weiteren Anstiegs der bereits sehr hohen Energiekosten einher.

Anders als der Mitbewerber Thyssenkrupp bereitet Salzgitter aktuell keine Kurzarbeit vor. Der ebenfalls deutsche Stahlhersteller Thyssenkrupp wird ab April für die Stahlsparte Kurzarbeit einführen – um einem Stellenabbau in den Stahlwerken angesichts des Ukraine-Krieges zu vermeiden.

Die globale Stahlindustrie hat eine Bruttowertschöpfung von ungefähr 2,9 Billionen US-Dollar. Damit trägt sie knapp vier Prozent zum kumulierten weltweiten Bruttoinlandsprodukt bei – und beschäftigt global gut sechs Millionen Menschen direkt sowie knapp 100 Millionen inklusive der vor- und nachgelagerten Produktionen. Allein was die Produktionsmenge anbelangt, liegt das Material jedoch weit hinter Holz, Öl, Zement und vor allem Kohle.

„Grüner Stahl“

Salzgitter hat es sich schon länger zur Aufgabe gemacht, die CO2-Emissionen in der Stahlproduktion zu senken und hat nun einen prominenten Partner dafür gefunden: gemeinsam mit Volkswagen wurde eine Absichtserklärung veröffentlicht, denn der Volkswagen Konzern plant, den CO2-armen Stahl ab Ende 2025 in Zukunftsprojekten wie dem E-Modell „Trinity“ einzusetzen.

Volkswagen ist damit einer der ersten Abnehmer für den sogenannten grünen Stahl, den Salzgitter auf einer neuen Produktionslinie am niedersächsischen Stammsitz herstellen will. Auf der Basis von Wasserstoff und erneuerbaren Energien lassen sich so laut Salzgitter künftig über 95 Prozent der CO2-Emissionen in der Stahlproduktion einsparen. Die Abnahmemengen für den CO2-armen Stahl im Zeitraum 2025 bis 2030 wollen die Partner Ende 2022 vereinbaren.

Groebler erklärt dazu: „Die räumliche Nähe von Stahl- und Automobilproduktion ist ein weiteres, auch ökologisches Plus dieser geplanten Zusammenarbeit. Mit der Lieferung von grünem Stahl und der Rücknahme der Stahlreste aus der Automobilproduktion unterstützen wir unseren langjährigen Kunden Volkswagen bei der Erreichung seiner Klimaziele. Dies ist ein weiterer ganz konkreter Schritt, die marktwirtschaftlichen Strukturen der Circular Economy auszubauen und zu stärken.“