Berlin soll zur Drehscheibe für Ukraine-Flüchtlinge werden

Rund 10.000 ukrainische Flüchtlinge kamen bisher durchschnittlich pro in Deutschland Tag an. Bis zum Sommer könnten insgesamt über eine Million eintreffen. Annalena Baerbock rechnet mit bis zu zehn Millionen, die aus der Ukraine fliehen werden - und plant EU-Verteilerzentren.

Ob sich die Jalousie etwas nach oben schieben lässt, fragt Irina. Mit zugekniffenen Augen wirft die Ukrainerin einen Blick durch das Zugfenster. Die Sonne strahlt herein, draußen ziehen grüne Parks vorbei, in denen Menschen Fußball spielen oder spazieren gehen. Hier fallen keine Bomben, heulen keine Alarmsirenen.

Irina sitzt in einem Abteil des EC 48, mehr als sechs Stunden fährt der aus dem polnischen Warschau nach Berlin. Nur ihr Handy, ihre Handtasche mit den Dokumenten und ein Plastiksackerl mit einer Semmel hat sie für die Reise mit. Stundenlang starrte sie aus dem Fenster, ließ wortlos die Landschaft vorbeiziehen, neben ihr die Tochter und Enkeltochter.

Es ist Sonntagnachmittag, der Zug mit den drei ukrainischen Frauen hält am Berliner Hauptbahnhof. Ein Zwischenstopp in einem von Millionen einzelner Aufbrüche, die in ihrer Summe zur größten Flüchtlingsbewegung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg angewachsen sind. Mehr als drei Millionen Menschen sind in nur drei Wochen aus der Ukraine geflüchtet.

Mehr als 200.000 kamen mit Bussen oder Zügen in Deutschland an – das macht im Schnitt fast 10.000 Menschen am Tag. Die meisten erreichten zuerst Berlin, das vor allem über die Bahnstrecke aus Polen gut zu erreichen ist.