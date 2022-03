Wie Selenskij und die USA Druck auf Israel machen

Protest in Tel Aviv.

Der jüdische Präsident der Ukraine zieht alle Register für mehr Hilfe von Israel.

Israels vorsichtiger Kurs im Ukraine-Krieg zieht zunehmend Kritik auf sich. Nachdem kürzlich bereits die USA ihren Verbündeten zu einer härteren Linie gegen Russland aufgefordert hatten, drängte auch Wolodymyr Selenskij den jüdischen Staat, klarer Partei zu ergreifen. „Man kann weiterhin fragen, warum wir keine Waffen von Ihnen bekommen können“, sagte der ukrainische Präsident in einer Rede, die per Videostream in die Knesset, Israels Parlament, übertragen wurde. „Warum Israel keine strengen Sanktionen gegen Russland verhängt hat? Warum es russische Unternehmen nicht unter Druck setzt?“

„Israels Ukraine-Politik ist Schande“

Zwar hat Israel Russlands Invasion in die Ukraine wiederholt verurteilt. Den harten Sanktionen, die andere westliche Länder gegen Russland verhängt haben, hat es sich jedoch nicht angeschlossen. Israel ist aus strategischen Gründen auf ein gewisses Wohlwollen Moskaus angewiesen: Israels Luftwaffe fliegt regelmäßig Angriffe auf iranische militärische Einrichtungen in Syrien, dessen Regime von Russland militärisch gestützt wird. Den Einwand lässt jedoch auch innerhalb Israels nicht jeder gelten. „Israels Ukraine-Politik ist eine Schande“, schrieb kürzlich ein Kommentator der linken Zeitung „Haaretz“.