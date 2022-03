Sagen Sie „U-kra-ihn-e“ oder „U-kreine“ zur Ukraine?

Bemerkenswert, wie sich manche Wörter aus Ländern, die wir als Kinder gelernt haben, mit ihrem Sound in unser Langzeitgedächtnis geprägt haben, ungeachtet ihrer praktischen Bedeutung für unseren Alltag.

Eine Frage treibt mich seit einiger Zeit um, die schreckliche Tagesaktualität lässt sie nicht aus meinem Kopf verschwinden: sagt man „U-kra-ihn-e“, oder „U-kreine“? Bei mir selbst hängt es von der Tagesverfassung, dem Grad der Übermüdung und dem gefühlten sozialen Druck tatsächlicher und möglicher Zuhörer ab. Bin ich also erschöpft, zerstreut, und ist es mir wurscht, was die anderen von mir denken, sage ich – beispielsweise im Gespräch mit Freunden – „U-kreine“ (und ich muss gestehen: manchmal sogar „U-greine“. Als Wienerkind tut man sich mit den harten Konsonanten halt furchtbar schwer). Möchte ich jedoch reichlich ausgeschlafen und messerscharf aufmerksam ein distinguiertes Publikum (gar ein solches nördlich des Weißwurstäquators!) erreichen, spreche ich von der „U-kra-ihn-e“, und das „-e“ entgleitet mir dann fast ins Bundesdeutsche, als spräche ich von einer Lehrkanzel für Zeitgeschichte an der Freien Universität Berlin. Mir scheint bisweilen, wenn ich so gewählt mich über dieses schlimm geschundene Land äußere, dann wird es mir fast zum abstrakten Objekt auf dem Seziertisch mehr oder weniger informierter Debatten. „U-greine“ hingegen fühlt sich erdiger an, im Sinne von: „Jo, die U-greine, oam san de durtn, na wirkli', fuachtboa.“

Überhaupt ist es bemerkenswert, wie sich manche Wörter aus Ländern, die wir als Kinder gelernt haben, mit ihrem Sound in unser Langzeitgedächtnis geprägt haben, ungeachtet ihrer praktischen Bedeutung für unseren Alltag. Im Geografie- und Wirtschaftskundeunterricht lernte ich beispielsweise Anfang der Neunziger- jahre, die Erde dort, also in der U-kra-ihn-e/U-kreine sei schwarz und unerhört fruchtbar, und man nenne sie Tschernosem. Weil das zweite „e“ lang ausgesprochen wird, sage ich – auch wenn da null Zusammenhang besteht – heute noch immer beharrlich „Glut-Ehn“ statt „Glutn“ zu „Gluten“. Das waren schöne Zeiten, als man über die Ukraine und ihre Erde noch unbeschwert reden konnte. Ich hätte sie gern zurück.

