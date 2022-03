Flugzeugtrümmer an der Absturzstelle der Boeing 737 der China Eastern Airlines in Wuzhou

Blackbox und Voice-Recorder sind noch verschollen, Anzeichen auf Überlebende gibt es keine. Ein Vertreter der US-Luftfahrtbehörde FAA nennt drei Gründe, weshalb Flugzeuge auf Reiseflughöhe abstürzen könnten.

Beim Absturz einer Passagiermaschine im Süden Chinas sind vermutlich alle 132 Insassen ums Leben gekommen. Wie der chinesische Staatssender CCTV am Dienstag rund 18 Stunden nach dem Absturz berichtete, wurde das Wrack der Boeing Maschine gefunden, jedoch bisher keine Überlebenden. Mehrere Hundert Feuerwehrleute und Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Boeing 737-800 der Fluggesellschaft China Eastern Airlines war am Montag plötzlich mehr als 8800 Meter in die Tiefe gestürzt.

Auf einem Video war zu sehen, wie die Maschine kopfüber abstürzte. An Bord waren 123 Passagiere und neun Crewmitglieder, wie die Luftfahrtbehörden berichteten.

Die Katastrophe kommt zu einem Zeitpunkt, da der US-Flugzeughersteller Boeing versucht, sich von mehreren Krisen zu erholen, vor allem von den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf den Flugverkehr und Sicherheitsbedenken bezüglich seines Modell 737-Max nach zwei tödlichen Abstürzen.

Wenn er gefunden wird, könnte der Voice-Recorder Aufschluss darüber geben, was bei dem Flug am Montag schiefgelaufen ist. "Unfälle, die auf Reiseflughöhe beginnen, werden in der Regel durch das Wetter, vorsätzliche Sabotage oder Pilotenfehler verursacht", sagte Dan Elwell, ein ehemaliger Leiter der US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA), gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Elwell, der die FAA während der 737-Max-Krise leitete, sagte, mechanische Ausfälle in modernen Verkehrsflugzeugen seien in Reiseflughöhe selten.

Boeing kündigte seine Unterstützung an. "Unsere Gedanken sind bei den Passagieren und der Besatzung von China Eastern Airlines Flug MU 5735", teilte der Konzern mit. Technische Experten stünden bereit, um bei der Untersuchung der Unglücksursache unter der Führung der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde zu helfen.

Das Unglück passierte in einer entlegenen, hügeligen Gegend nahe der Stadt Wuzhou in der südchinesischen Region Guangxi. Das Flugzeug mit der Flugnummer MU5735 war auf dem Weg von Kunming in der Provinz Yunnan nach Guangzhou in der Provinz Guangdong.

(APA/dpa/Reuters)