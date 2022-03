34.340 Corona-Neuinfektionen, 202 neue Hospitalisierungen

Seit gestern sind in Österreich über 34.000 neue Fälle von Covid-19 vermeldet worden. 202 Corona-Kranke sind neu in den Spitälern aufgenommen worden, so viele waren es zuletzt Anfang Dezember.

In den vergangenen 24 Stunden hat es in Österreich 34.340 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Die Anzahl der neuen Fälle bleibt damit den dritten Tag in Folge unter der 40.000er-Marke. Gestern sind in Österreich 31.872 Neuinfektionen verzeichnet worden, vor einer Woche waren es 37.125. Dazwischen stiegen die Zahlen aber auf bis zu 58.583 neue Fälle an einem Tag (Mittwoch).

Die Anzahl der Hospitalisierungen steigt indessen weiter. 3279 Menschen würden seit gestern aufgrund einer Coronainfektion neu in den Spitälern aufgenommen. So hoch war diese Zahl zuletzt Mitte November. In den letzten 24 Stunden allein wurden 202 neue Patientinnen und Patienten mit Covid-19 eingeliefert.

Auf den Intensivstationen ist hingegen nur ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Seit gestern sind 8 neue Intensivpatientinnen und -patienten hinzugekommen, somit werden hier insgesamt nun 225 Coronakranke behandelt. Diese Zahl hat sich abgesehen von kleineren Schwankungen seit Anfang Jänner nicht maßgeblich verändert.

(APA)