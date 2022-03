Russlands kritische Stimmen versammeln sich auf Clubhouse

(c) Getty Images, (Sean Gallup)

Comeback für Clubhouse in Russland.

Die eigentlich schon vergessene Social-Media-App Clubhouse erfährt ein Comeback in Russland. Denn bisher scheint das soziale Netzwerk nicht am Radar russischer Zensoren zu sein.

Kritische Äußerungen gegenüber der Regierung können in Russland mit bis zu 15 Jahren Freiheitsentzug und hohen Geldstrafen geahndet werden. In den vergangenen Wochen hat Russland außerdem eine gezielte Offensive gestartet, um diverse soziale Medien im Land abzudrehen, darunter Facebook und Instagram. Auch Twitter und TikTok sind nur noch eingeschränkt verfügbar. Immer mehr kritische Stimmen wandern deshalb zu einer eigentlich schon längst vergessenen App ab: Clubhouse.

Zu Beginn der Pandemie, vor über zwei Jahren also, wurde Clubhouse als das nächste große Ding der Social-Media-Welt angepriesen. Man trifft sich in virtuellen Räumen, sieht sich nicht, hört sich nur. Hunderte können beitreten und mitreden. Doch der Hype ging schnell vorüber. Heute hat Clubhouse zehn Millionen Nutzerinnen und Nutzer, 700.000 Räume werden immerhin täglich noch erstellt - etwa jene, die sich der russischen Invasion der Ukraine widmen.

Offener Austausch

Regierungskritische Russinnen und Russen nutzen Clubhouse-Räume nun, um sich über die Geschehnisse in ihrem Land auszutauschen und zu debattieren. Der Raum #ClubhousewithUkraine war zwei Wochen durchgehend aktiv und befasste sich mit der Situation in der Ukraine selbst, andere russischsprachige Chats drehen sich um die Vorgeschichte zum Krieg.

„Wann immer es eine Mauer gibt, finden Informationen kleine Stellen, an denen sie durchsickern können.“

Die meisten sind dabei vorsichtig. Den Namen des Präsidenten, Putin, nimmt nicht jeder Teilnehmende in den Mund, stattdessen wird vom „alten Mann“, „alten Typ“ oder „verrückten Mann“ gesprochen. Bisher aber scheint Clubhouse nicht am Radar russischer Zensoren zu sein. Nina Gregory, Leiterin der Abteilung für Nachrichten und Medienpartnerschaften bei Clubhouse, sagte gegenüber dem US-amerikanischen Magazin „Input“: „Wann immer es eine Mauer gibt, finden Informationen kleine Stellen, an denen sie durchsickern können.“

(evdin)