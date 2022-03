Aktuell sind 336.650 Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet.

Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hat am Dienstag bei seiner wöchentlichen Präsentation der Arbeitslosenzahlen betont, dass die Langzeitarbeitslosigkeit fast wieder auf Vorkrisenniveau gedrückt werden konnte. Im April 2021 wurde mit 148.000 Personen ein Höchstwert erreicht, daraufhin wurde von der Bundesregierung das Ziel ausgegeben, diesen Wert bis Ende 2022 um 50.000 Personen zu senken, unter anderem mit dem Programm Sprungbrett. Bis dato sei die Zahl um 42.800 gesunken.

Aktuell sind 336.650 Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet, davon sind 262.403 arbeitslos und 74.247 in Schulungsmaßnahmen des AMS. Somit sind in dieser Woche 6.868 Menschen weniger arbeitslos oder in Schulung, als noch vor einer Woche. 166.482 Beschäftigte sind zur Kurzarbeit vorangemeldet.

"Der Arbeitsmarkt entwickelt sich auch in dieser Woche trotz des Ukraine-Konflikts und der anhaltend hohen Infektionszahlen noch positiv. Sollte der Krieg länger andauern, ist zumindest davon auszugehen, dass diese Dynamik gebremst wird und die Arbeitslosenzahlen langsamer zurückgehen", so Kocher vor Journalisten.

Starkes Beschäftigungsplus erwartet

Österreichs Unternehmen rechnen laut dem Personaldienstleister Manpower mit einer kräftigen Steigerung der Beschäftigtenzahlen im zweiten Quartal. 44 Prozent der befragten 512 Unternehmen erwarten im Vergleich zum ersten Vierteljahr einen Anstieg, elf Prozent einen Rückgang und 39 Prozent keine Veränderung. Nach Berücksichtigung saisonaler Schwankungen ergebe dies einen Nettobeschäftigungsausblick von plus 30 Prozent, so Manpower am Dienstag.

Jedoch könne man davon ausgehen, dass der Krieg in der Ukraine das zu erwartende Wirtschaftswachstum in Österreich bremsen wird und sich das im Laufe des Jahres auch in der Entwicklung des Arbeitsmarktes bemerkbar macht, sagte Manpower-Österreich-Chef Christoph Trauttenberg zu der noch im Jänner durchgeführten Befragung.

In allen elf untersuchten Branchen prognostizieren die befragten Arbeitgeber in Österreich einen Anstieg der Beschäftigtenzahlen, angeführt von den Wirtschaftssektoren Gastronomie & Hotellerie (+44 Prozent), gefolgt von der Informations- und Kommunikationsbranche (+43 Prozent). Auch in den Branchen Sachgütererzeugung, Sonstigen Dienstleistungen und im Bereich Banken & Finanzwesen, Versicherungen & Immobilien fielen die Erwartungen deutlich positiv aus

Mit Ausnahme von Griechenland prognostizieren die Arbeitgeber aller von Manpower untersuchten Länder einen Anstieg der Beschäftigtenzahlen im zweiten Quartal. Die stärksten Arbeitsmärkte des kommenden Vierteljahres erwarten demnach die Arbeitgeber in Brasilien, Schweden, Indien, Mexiko und Kolumbien. Arbeitgeber in Griechenland, Polen, Japan, Taiwan und Rumänien melden hingegen die schwächsten Beschäftigungsausblicke.

(APA)