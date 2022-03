Hohe Immobilienpreise und Niedrigzinsen

Roswitha Klein ist Regionaldirektorin der Hypo Vorarlberg in Wien. Die Hypo Vorarlberg Bank AG ist eine Universalbank mit Stammsitz in Bregenz.

Expertise. Roswitha Klein: „Eine Immobilien-finanzierung bedeutet für uns auch, einen konsequenten Weg mit Menschen zu gehen, die uns ihre Finanzen anvertrauen.“

Die Nachfrage nach Immobilien in Österreich ist

ungebremst hoch. Wagen Sie einen Ausblick?

Roswitha Klein: Ich beobachte ein wachsendes Interesse der Kunden nach persönlicher Beratung rund um Finanzierungsfragen. Denn die Nachfrage nach Immobilien ist seit einigen Jahren ungebrochen hoch. Selbst während der Pandemie hatten wir keine Rückgänge zu verzeichnen. Es war sogar eher das Gegenteil der Fall. Daher gehen wir für das Jahr 2022 von einem ähnlichen Bedarf wie 2021 aus.

Das historisch niedrige Zinsniveau bietet eine Chance auf den Erwerb von Immobilien. Wären da nur nicht die sich Jahr für Jahr überschlagenden Immobilienpreise. Wie lässt sich diese herausfordernde Situation zusammenfassen?

Die Teuerungsrate bei Immobilien liegt schon seit einer ganzen Weile deutlich über der Einkommensentwicklung in Österreich. Ein Ende dieses Trends ist nicht absehbar. Dadurch steht heute im Verhältnis weniger Einkommen für die Immobilienfinanzierung zur Verfügung, als dies noch vor zehn oder zwanzig Jahren der Fall war.

Zusätzlich werden neue Finanzierungen durch neue gesetzlich verordnete Mindeststandards, wie beispielsweise die Eigenmittelquote von 20 Prozent, erheblich erschwert. Ist es im Moment schwerer, eine Immobilienfinanzierung zu bekommen?

Aus unserer Perspektive nicht. Die Kriterien für Verbraucher sind in erster Linie die Berechnung der Tragfähigkeit der Kreditrate sowie die mögliche Besicherung der Immobilie. Wichtig ist, die finanzielle Situation gleich zu Beginn richtig einzuschätzen – das betrifft sowohl die Eigenmittel als auch die Haushaltsrechnung. Die aktuell niedrigen Zinsen verleiten dazu, eine hohe Kreditsumme auf die leichte Schulter zu nehmen. Ich empfehle daher früh genug – also am besten schon, bevor nach dem geeigneten Projekt gesucht wird – ein unverbindliches Beratungsgespräch.

Bietet die Hypo Vorarlberg aufgrund der jüngsten Entwicklungen neue Angebote für Kreditnehmer?

Die Hypo Vorarlberg setzt sehr stark auf intensive Beratung und das gemeinsame Entwickeln hin zur idealen Finanzierung. Gute Beratung benötigt Zeit für das Eingehen auf individuelle Lebensumstände und Wünsche der Kreditnehmer. Es werden eindeutig immer mehr individuelle Kundenfinanzierungsformen angeboten.

Gibt es einen aktuellen Trend bei den Finanzierungsmöglichkeiten?

Durch die Marktentwicklung, sowohl bei den Zinsen als auch bei den Preisen für Immobilien, lässt sich feststellen, dass Darlehen entweder mit sehr langen Zinsbindungen oder aber variable Verzinsung mit einer Zinsobergrenze nachgefragt werden. Insgesamt betrachtet geht der Trend zu längeren Gesamtlaufzeiten bei den Darlehen.