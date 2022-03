„Tod den russischen Eindringlingen“ oder ähnliche Kommentare werden durch Putins Angriffskrieg nicht länger gelöscht. Für den Kreml Grund genug, die Dienste des Meta-Konzerns zu sperren, mit einer Ausnahme.

Putin zieht die Schlinge um westliche Medien enger: Die Meta-Töchter Facebook und Instagram sind in Russland als "extremistisch" eingestuft worden und sind somit verboten. Ein entsprechender Antrag der Generalstaatsanwaltschaft wurde am Montag von einem Gericht in Moskau angenommen. Die beiden Dienste sind in Russland bereits blockiert, WhatsApp soll dem Gericht zufolge nicht betroffen sein. Zudem blockierte Russlands Medienaufsicht die Seiten des europäischen TV-Senders Euronews.

Das Urteil soll sofort in Kraft treten. Hintergrund des Vorgehens der russischen Justiz ist eine Entscheidung von Meta, Aufrufe zur Gewalt gegen russische Truppen in der Ukraine zuzulassen. Auch der Kurznachrichtendienst Twitter ist nicht mehr aufrufbar. Menschen in Russland befürchteten zunächst, dass auch WhatsApp abgeschaltet werden könnte. Aktivisten kritisieren eine zunehmende Internet-Zensur im flächenmäßig größten Land der Erde.

Meta hatte im Zusammenhang mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine Regel-Lockerungen bekannt gegeben. Als Beispiel für eine Ausnahme bei Äußerungen, die normalerweise gegen Richtlinien verstoßen hätten, nannte ein Facebook-Sprecher den Satz "Tod den russischen Eindringlingen". Das sorgte in Moskau für große Empörung. Später präzisierte Meta die Regeln für Inhalte-Prüfer: Sie gelten demnach nur in der Ukraine, und Gewaltaufrufe dürfen nicht gegen Russen generell oder gegen Staatschefs wie Wladimir Putin gerichtet sein.

>>> Die Fronten im Cyberkrieg gegen Russland Facebook (Meta) verzeichnet Hackerangriffe auf ukrainische Facebook-Konten und Twitter ist ohne VPN kaum mehr zu erreichen, seitdem beide Konzerne Werbeanzeigen aus Russland blockieren und Nachrichten mit Faktenchecks versehen.

Am Abend wurde bekannt, dass Russlands Medienaufsicht die Seiten des europäischen Fernsehsenders Euronews blockiert. Betroffen von der Entscheidung der Generalstaatsanwaltschaft ist auch das russischsprachige Angebot des Senders, wie aus Angaben der Behörde Roskomnadsor vom Montag hervorgeht. Als Grund nannte die Nachrichtenagentur Tass "Falschinformationen" von Euronews über die "Spezial-Operation" in der Ukraine, wie der Krieg gegen das Nachbarland in Russland offiziell genannt wird. Moskau hatte Anfang März ein neues Mediengesetz eingeführt, das angebliche Falschinformationen über die russischen Streitkräfte mit drastischen Strafen belegt.

(APA/DPA/bagre)