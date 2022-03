Russische Zeitung meldet kurzzeitig 9861 tote Soldaten

Die kremlnahe russische Zeitung "Komsomolskaja Prawda" nannte Todeszahlen, die weit höher lagen als die offiziellen. Die Meldung wurde wieder gelöscht. Aber wie realistisch sind die Zahlen?

Der Ukraine-Krieg ist auch ein Krieg um Informationshoheit. Russland operiert in diesem Bereich vor allem mit Zensur. Gerade erst hat die russische Medienaufsicht die Seiten des europäischen Fernsehsenders Euronews blockiert, weil deren Nachrichten über die "Spezial-Operation" in der Ukraine der russischen Führung nicht genehm sind. Euronews ging es wie vielen anderen Medien oder sozialen Netzwerken, jüngst wurden Instagram und Facebook verboten. Doch auch kremlnahe Medien agieren nicht immer, wie es sich der Kreml vorstellt. So hat die russische Boulevardzeitung "Komsomolskaja Prawda" am Sonntag Todeszahlen veröffentlicht, die aufhorchen lassen: Sie berichtete von 9861 toten russischen Soldaten und berief sich dabei auf das Verteidigungsministerium.

Das wären deutlich mehr als die 498 Toten, die Moskau bisher offiziell bestätigt hat. Diese Zahl kann allein schon deswegen nicht mehr stimmen, weil sie veraltet ist. Das erste Mal hat Russland sie am 2. März genannt. Schon damals widersprach die Ukraine: Man gehe von rund 6000 Verlusten auf russischer Seite aus.

Woher stammen die Zahlen?

Die Passage aus dem Artikel der "Komsomolskaja Prawda" war einige Stunden nach Veröffentlichung jedenfalls wieder verschwunden, eine archivierte Version des Textes ist allerdings noch zugänglich. Eine Stellungnahme der Zeitung gab es zunächst nicht.

Nun stellt sich die Frage: Woher hatte die "Komsomolskaja Prawda" die Zahlen? Im Briefing des Verteidigungsministeriums am Sonntag wurden keine Angaben zu getöteten Russen gemacht. Der Journalist Yaroslav Trofimov vom "Wall Street Journal" schrieb auf Twitter: "Entweder (die Seite) KP.ru wurde gehackt oder jemand hat geleakte Zahlen bekommen und sie veröffentlicht."

Pentagon: Mindestens 7000 Tote auf russischer Seite

Die veröffentlichte Zahl passt auch zu den Schätzungen des Pentagons: Vergangene Woche ging das US-Verteidigungsministerium davon aus, dass Russland nach nur drei Wochen Krieg mindestens 7000 Soldaten verloren hatte und es bis zu 21.000 Verwundete gebe. Das sind mehr tote Soldaten, als die USA in Afghanistan und im Irak in zwei Jahrzehnten hatten.

(APA/dpa/Red)