(c) IMAGO/ITAR-TASS (IMAGO/Mikhail Metzel)

Bislang hat sich Putins Ärger über Plattformen vor allem gegen die Dienste des Meta-Konzerns gerichtet. Doch es ist offenbar nur eine Frage der Zeit, bis auch die Videoplattform Youtube in Russland gesperrt wird.

Googles beliebter Videodienst Youtube rückt ins Visier des russischen Zensur-Eifers. Nachdem Facebook und Instagram wegen "extrimistischer Aktivitäten" gesperrt wurden, wechselten viele Russen zur Informationsbeschaffung auf Youtube. Der Google-Dienst hat Anfang März jegliches Werbegeschäft in Russland geschlossen und eine Reihe an Maßnahmen gesetzt, um die Propaganda des Kreml zu unterbinden. Kürzlich wurde ein Kanal des russischen Verteidigungsministeriums blockiert. Ein

Youtube hat dem russischen Militär letzte Woche sieben Tage lang verboten, auf der Videoseite zu posten, nachdem das Ministerium den Ukraine-Krieg in zwei Videos als „Befreiungsmission“ bezeichnet hatte, die kurz darauf von Youtube entfernt wurden. Mit folgender Begründung: "Unsere Richtlinien verbieten Inhalte, die gut dokumentierte gewalttätige Ereignisse, einschließlich der russischen Invasion in der Ukraine, leugnen, minimieren oder bagatellisieren."

Während Google sein Büro in Russland nicht geschlossen hat, hat das Unternehmen in den letzten Wochen damit begonnen, seine Mitarbeiter aus dem Land zu bringen, so mit den Entscheidungen vertraute Personen gegenüber Bloomberg. Ein Google-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab.

Verbot von Youtube ist eine „sehr unpopuläre Entscheidung“

Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs hat Putin das Land von westlichen Medien zunehmend abgeschnitten. Die Informationen über den Krieg sollen vom Kreml aus gesteuert werden. Bürger werden zunehmend mit drakonischen Strafen bedroht, sollten sie anders als von Putin gewünscht, darüber berichten oder reden. Seit Montag sind in Russland Facebook und Instagram als „extremistische“ Organisationen eingestuft und verboten. Twitter ist ebenfalls drastisch eingeschränkt worden.

Putin verfolgt sehr konsequent sein Narrativ der durch Nazis bedrohten Ukraine und dem Westen als Verbündeten. Die sozialen Medien werden als extreme Kräfte dargestellt, die die russische Gesellschaft bedrohen. Bislang blieb Russland gegenüber Youtube und dessen Maßnahmen erstaunlich beherrscht (im Vergleich zu Facebook und Instagram). Die erste Drohung betraf einen Kanal, der alte sowjetische Propaganda verbreitete, nicht staatliche Mediennetzwerke.

„Optik ist sehr wichtig“, sagt Emerson Brooking, Senior Fellow am Atlantic Council Digital Forensic Research Lab. "Das Verbot von Instagram und Youtube sind sehr unpopuläre Entscheidungen, es sei denn, sie werden in einem bestimmten Licht präsentiert."

Google hat sein Werbegeschäft in Russland Anfang März eingestellt und erklärt, alle Sanktionsanforderungen einzuhalten. Aber das Unternehmen ließ seine wichtigsten Dienste wie Suche und Karten online, "um Zugang zu globalen Informationen und Perspektiven zu bieten", schrieb Kent Walker, Chief Legal Officer von Google, in einem Blogbeitrag.

Die russische Regierung hatte schon lange vor der Invasion in der Ukraine daran gearbeitet, die auf Google verfügbaren Informationen maßzuschneidern. Im vergangenen Herbst zwangen russische Gerichte den Internetgiganten, eine Abstimmungs-App von Oppositionsführern zu entfernen, und verhängten dann eine täglich steigende Geldstrafe gegen das Unternehmen, weil es den Kanal eines Putin-Anhängers sperrte.

Google Suche bislang nicht gefährdet

Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass das Suchprodukt von Google gefährdet ist. Google bleibt die meistgenutzte Suchmaschine in Russland und schlägt laut externen Messunternehmen den lokalen Anbieter Yandex. Und Youtube ist ebenfalls sehr beliebt - egal ob für unpolitische Bürger, Putin-Cheerleader oder -Kritiker.

Am Freitag beschuldigte die russische Medienregulierungsbehörde Roskomnadzor Youtube, Werbespots geschaltet zu haben, in denen zur Sabotage von Eisenbahnsystemen in Russland und Weißrussland aufgerufen wurde. Die Agentur sagte, der Inhalt zeige "eindeutig die antirussische Position" von Google und sagte, das Verhalten des Unternehmens sei "terroristischer Natur". (Ein Youtube-Sprecher sagte, das Unternehmen habe die Anzeigen wegen Verstoßes gegen seine Richtlinien entfernt.)

Seit der russischen Invasion ist Google bei der Moderation pro-russischer Medien aggressiver geworden. Youtube hat zunächst staatlich unterstützte Verkaufsstellen wie RT eingeschränkt und sie außerhalb Russlands verboten. Google hat sie auch aus der Nachrichtensuche entfernt.

Youtube gab am 11. März bekannt, dass es mehr als 1000 Kanäle im Zusammenhang mit der Invasion entfernt hat, die gegen seine Inhaltsrichtlinien verstoßen.

Es sind eine Reihe an Maßnahmen, die im Kreml nicht auf viel Gegenliebe stoßen. Ein Verbot ist nur noch eine Frage der Zeit. Die staatlich gestützte Nachrichtenagentur RIA Novosti berichtete bereits, dass eine Sperre schon diesen Freitag erfolgen könnte.

Google hilft Mitarbeitern Russland und Ukraine zu verlassen

In der Zwischenzeit hat Google hinter den Kulissen daran gearbeitet, seine Mitarbeiter zu schützen. Einem Bloomberg-Bericht zufolge hat Google seinen 244 vor Ort beschäftigten Mitarbeitern angeboten, beim Umzug zu helfen und sie aus dem Land zu holen. Auch für die rund 50 Mitarbeiter in Kiew galt dieses Angebot. Mitarbeiter wurden in einem internen Schreiben darüber informiert, dass "rund um die Uhr" daran gearbeitet werden, den Mitarbeitern in der Ukraine spezialisierte Sicherheit und Sicherheit sowie andere Unterstützung zu bieten“.

Die Bemühungen von Google sich zwar monetär aus Russland zurückzuziehen, aber dennoch die Dienste am Laufen zu halten, verliefen nicht reibungslos. Ein Mitarbeiter berichtete gegenüber Bloomberg, dass russische Content-Creator sich in den Support-Kanälen an das Unternehmen gewandt haben. Mit wütenden Tiraden und Drohungen haben sie sich darüber beschwert, keine Einnahmequelle mehr zu haben und ihre Existenz damit bedroht sei.

(bagre/Bloomberg)