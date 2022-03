Thiem-Comeback schon nächste Woche? "Eher nicht"

Dominic Thiem bereitet sich aktuell in Marbella auf sein Comeback vor. Dort steigt nächste Woche ein Challenger-Turnier - wohl ohne Thiem.

Auf Instagram hält Thiem seine Fans seit Wochen auf dem Laufenden. Gestern, Montag, berichtete er von zwei Einheiten auf dem Platz und einem intensiven Fitnessblock. Weil das Wetter in Marbella besser als in Österreich ist, verlegte der 28-Jährige sein Training kurzerhand nach Spanien, genauer gesagt in das Puente Romano Beach Resort in Marbella.

Dort findet Thiem optimale Bedingungen vor, arbeitet am Feinschliff für seine Rückkehr auf die Tour und spielt dafür auch Trainingssätze (was er in den USA noch nicht tat). Zur Erinnerung: Sein bislang letztes Match hat der Niederösterreicher vor neun Monaten in Mallorca bestritten, im Match gegen den Franzosen Adrian Mannarino zog er sich eine folgenschwere Handgelenksverletzung zu.