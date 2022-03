Solidarität heißt nicht, antirussischen Ressentiments zu folgen

(c) Die Presse (Clemens Fabry)

Wie umgehen in Salzburg nicht nur mit dem Opernprojekt von Currentzis und seinem Orchester, das von der russischen VTB-Bank unterstützt wird, sondern mit Currentzis selbst?

Die ukrainische Filmakademie schließt einen zu „kosmopolitischen“ ukrainischen Regisseur aus: Es wird den Krieg noch ärger machen, wenn Europa pauschales Feinddenken nicht nur versteht, sondern auch übernimmt.

Der ukrainische Filmemacher Sergei Loznitsa wurde gerade von der Filmakademie seines Landes ausgeschlossen. Weil er gegen den Total-Boykott russischer Filme ist. Weil er sich als „Kosmopolit“ bezeichnet hat (und sich damit nicht zu seiner nationalen Identität bekenne). Und weil Werke von ihm zu einem französischen Festival russischer Filme eingeladen sind (das sich, ersten Programmhinweisen nach zu schließen, deutlich gegen Putins mörderisches Regime positioniert).

Das Zweite, woran ich hier erinnern will, ist, was jetzt mit Künstlern in Russland passiert, die ein Nein zum Krieg geäußert haben.