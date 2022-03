Mittels Tweet kündigt die britische Sängerin an, auf eigene Konzerte in Deutschland in naher Zukunft zu verzichten. Grund dafür seien Rassismuserfahrungen.

„Ich habe es satt“, schreibt die britische Künstlerin IAMDDB auf Twitter. Sie meint damit Rassismus und Mikroaggressionen in extremem Ausmaß, die sie immer wieder in Deutschland erfährt. In den nächsten Jahren will sie keine Tour mehr in Deutschland veranstalten, auch wenn ihr das für ihre Fans leid tue. „Ich und mein Team verdienen viel mehr Respekt“, schreibt die 26-Jährige weiter.

Der Tweet wurde von einigen anderen Menschen dazu genutzt, eigene Erfahrungen mit rassistischen Vorurteilen und Mikroaggressionen zu teilen. Details über ihre Erfahrung führt die Sängerin nicht aus, aber sie sei froh, dass ihr Post zu einem „dringend benötigen Diskurs“ beiträgt. Sie sei sich dessen bewusst, dass rassistische Umstände von vielen „lieber ignoriert werden würden, obwohl schwarze Deutsche das jeden Tag erleben“. Mittels späterem Tweet antwortet sie dann noch auf Kritik „Ich behaupte keineswegs, dass jeder einzelne Deutsche rassistisch ist.“

(red)