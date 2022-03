Apple und Citigroup ermöglichen Angestellten weiterhin Abtreibungen

(c) 2022 Getty Images

Vor der im Juni erwarteten Entscheidung des obersten Gerichtshofs in den USA bekräftigten die beiden Unternehmen, ihre Krankenversicherungen würden Abtreibungen übernehmen.

Der Tech-Konzern Apple sowie der Finanz- und Investmentdienstleister Citigroup, verkündeten, ihre Krankenversicherungen würden die Kosten von Abtreibungen übernehmen. Und das inklusive Reisekosten, sollte eine Abtreibung im eigenen Bundesstaat nicht möglich sein.

Citigroup, mit immerhin 65.000 Angestellten in den USA, vermerkte laut „CNN Business" im jährlichen Statement für Shareholder: „Als Reaktion auf die veränderten Abtreibungsgesetze in einigen US-Bundesstaaten werden wir dieses Jahr damit beginnen, Reisekosten zu übernehmen, um den Zugang zu adäquaten Einrichtungen zu ermöglichen.“ Apple bestätigte gegenüber dem US-amerikanischen Medium „Axios“, dass sowohl die Kosten für eine Abtreibung als auch eventuell anfallende Reisekosten von Angestellten übernommen werden.

Die beiden Unternehmen beziehen also eindeutige Positionen zu einem Zeitpunkt, an dem Frauenrechtsorganisationen befürchten, dass der Oberste Gerichtshof ein historisches Urteil zur Legalisierung von Abtreibungen kippen oder einschränken könnte. Bereits letztes Jahr hat das Software-Unternehmen Salesforce bekannt gegeben, Angestellte aus Texas zu unterstützen, sollten diese eine Abtreibung in Anspruch nehmen wollen.

Strikte Abtreibungsgesetze in Texas, Mississippi und Idaho

Denn neben dem äußerst strikten Abtreibungsgesetz in Texas wurde auch im Bundesstaat Mississippi bereits 2018 ein Gesetz erlassen, dass Abtreibung ab der 15. Schwangerschaftswoche verbietet, selbst wenn die Schwangerschaft aus Vergewaltigung oder Inzest entstanden wäre. Aufgrund einer Klage der „Jackson Women's Health Organisation“ wird dieses Gesetz gerade vom Supreme Court thematisiert, und zwar in Berufung auf das Grundsatzurteil Roe v. Wade aus dem Jahr 1973, das das Recht von Frauen auf Schwangerschaftsabbrüche verankerte.

Im Bundesstaat Idaho wurde erst letzte Woche ein Gesetz nach texanischem Vorbild abgefertigt, das Abtreibung nach der sechsten Schwangerschaftswoche illegalisiert und Verwandten des Fötus erlaubt, rechtliche Schritte gegen Ärzte und Ärztinnen zu setzen, die eine Abtreibung vorgenommen haben.

(red)