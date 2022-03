Österreicher wird Chef von Lindt & Sprüngli

Adalbert Lechner wird Ende 2022 CEO des Schweizer Schokoloden-Herstellers, der mehr als 14.000 Mitarbeiter beschäftigt und 4,6 Milliarden Franken umsetzt.

Der Schweizer Schokolade-Hersteller Lindt & Sprüngli bekommt einen neuen Chef. Der Österreicher Adalbert Lechner wird gegen Ende des Jahres die Agenden von Dieter Weisskopf übernehmen, gab das Unternehmen zuletzt in einer Aussendung bekannt. Lechner war von 1993 von 1997 als CEO der Niederlassung in Österreich tätig und ist seit 2017 Mitglied der Schweizer Konzernleitung. Weisskopf wird nach Ende seiner Tätigkeit in den Verwaltungsrat wechseln.

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe als CEO des Konzerns und danke dem Verwaltungsrat für das Vertrauen", sagte Adalbert Lechner laut Mitteilung. "Dieter Weisskopf übergibt mir das Unternehmen in einer exzellenten Verfassung und die Erwartungen an die künftige Entwicklung sind hoch." Diese Herausforderung nehme er gerne an, so Lechner.

Lechner trat der Lindt & Sprüngli Gruppe im 1993 bei. Nach seiner Leitung der österreichischen Tochtergesellschaft wurde er 1997 zum CEO der deutschen Niederlassung ernannt, die sich unter seiner Führung zum größten Unternehmen in der Gruppe entwickelte. Von 2011 bis 2016 war er als Mitglied der erweiterten Konzernleitung tätig. Seit 2017 ist er (als einziger Nicht-Schweizer) Mitglied der Konzernleitung und neben der Leitung von Lindt Deutschland auch für die Entwicklung der nord- und osteuropäischen Märkte verantwortlich als Global Retail/On-Line Division.

Lindt & Sprüngli beschäftigt mehr als 14.000 Mitarbeiter und hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Im Vorjahr konnte der Umsatz um 14,2 Prozent auf 4,59 Milliarden Franken gesteigert werden. Das operative Ergebnis verbesserte sich um 53 Prozent auf 645 Millionen Franken, der Konzerngewinn stieg ebenfalls um mehr als 50 Prozent auf 409,5 Millionen Franken. Für heuer wird ein organisches Umsatzwachstum in der Bandbreite von sechs bis acht Prozent erwartet, die operative Gewinnmarge wird mit 15 Prozent prognostiziert.

