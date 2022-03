Alaba: "Es tut mir unglaublich leid"

David Alaba hat sich bei den Real-Madrid-Fans für das 0:4-Heimdebakel gegen den FC Barcelona entschuldigt.

Das Ergebnis schmerze, schrieb der Wiener am Montagabend auf seinen Social-Media-Kanälen. "Niederlagen gehören im Fußball dazu, aber das ist eine, die nur schwer zu ertragen ist. Es war eine große Enttäuschung und es tut mir unglaublich leid für euch Madridistas."

Für die kommenden Real-Partien gelobte Alaba Besserung. "Nach der Länderspielpause werden wir noch härter arbeiten, um dieses Spiel gutzumachen und wieder so zu spielen, wie wir es in dieser Saison gemacht haben", versprach der 29-Jährige, der am Sonntag bei der Pleite gegen den Erzrivalen einen äußerst schlechten Tag erwischt hatte.

(APA)