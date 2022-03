Russische Journalistin kündigt aus Protest gegen den Krieg

(c) REUTERS (NOEMIE OLIVE)

Schanna Agalakowa bei ihrer Pressekonferenz in Paris

Das russische Fernsehen werde für Propaganda der Regierung benutzt, sagt Schanna Agalakowa: "Ich habe gesagt, dass ich diese Arbeit nicht mehr machen kann."

Die russische Journalistin Schanna Agalakow, Korrespondentin für den staatlichen russischen TV-Sender Kanal Eins in Frankreich, hat gekündigt - aus Protest gegen den Krieg in der Ukraine. Das russische Fernsehen werde für Propaganda der Regierung benutzt, sagt sie bei einer Pressekonferenz in Paris. "Als ich mit meinen Chefs gesprochen habe, habe ich gesagt, dass ich diese Arbeit nicht mehr machen kann."

Agalakowa war bei Kanal Eins auch schon als Nachrichtensprecherin tätig. Der Sender hatte zuletzt mit einer anderen Mitarbeiterin für Schlagzeilen gesorgt: Die Journalistin Marina Owsjannikowa hatte in einer Nachrichtensendung ein Plakat mit einer Anti-Kriegs-Botschaft in die Kamera gehalten. „Kein Krieg. Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Sie lügen euch an“, stand darauf.

Owsjannikowa war nach ihrer Protestaktion festgenommen und kurz drauf zu einer Geldstrafe von 30.000 Rubel (rund 250 Euro) verurteilt worden. Ihr Anwalt teilte nach dem Urteil jedoch mit, dass der Journalistin weiterhin ein Strafverfahren und eine lange Haftstrafe drohten. Frankreich bot der 43-jährigen Mutter Asyl an. Im Interview mit dem "Spiegel" versicherte Owsjannikowa aber, dass sie in ihrer Heimat bleiben wolle, obwohl sie dort nun "der Feind Nummer Eins" sei.

Drakonische Haftstrafen für Nachrichten

Anfang März hatte Putin ein Gesetz unterzeichnet, das drakonische Haftstrafen bei "Falschinformationen" über die russische Armee vorsieht. Außerdem haben die russischen Behörden seit Beginn des russischen Einmarschs in die Ukraine den Zugang zu Onlinemedien und Onlinenetzwerken massiv eingeschränkt.

(APA/Reuters)