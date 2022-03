Arnautovic und der Traum von der späten Krönung

Der ÖFB-Star Marko Arnautovic über „seine“ Nationalmannschaft, die letzte WM-Chance einer langen Karriere und sein Ukraine-Hilfspaket.

Wien. Das ÖFB-Team bereitet sich in Wien auf das WM-Playoff in Wales vor (Donnerstag 20.45 Uhr, ORF eins), Gesprächsthema Nummer eins abseits des Rasens ist auch bei Marko Arnautovic und Co. der Ukraine-Krieg. „Wahnsinn, ich habe nie geglaubt, dass es mal in der Nähe passieren wird. Es ist schlimm“, sagte der ÖFB-Star.

Er habe versucht, seinem früheren ukrainischen West-Ham-Kollegen Andrij Jarmolenko zu schreiben. „Wenn er Hilfe braucht, bin ich da.“ Seine Frau habe bereits eine Hilfsaktion ins Leben gerufen, erzählte Arnautovic. „Sie hat viele Sachen gekauft, von Schlafsäcken über Anziehsachen bis hin zu Ernährung.“ Das alles habe man zur polnischen Grenze geschickt. „Wenn jeder ein bisschen was tut, wenn alle zusammenhelfen, glaube ich, dass du sehr stark rauskommst.“ Er hoffe – und bete, dass die Menschen in der Ukraine möglichst verschont bleiben würden.

Bevor es für Arnautovic im WM-Playoff zu einem möglichen „Endspiel“ im Juni gegen die Ukraine kommen könnte (Artikel links), gilt es die Hürde Wales zu nehmen. „Für mich ist jedes Spiel wichtig, aber das jetzt hat natürlich einen anderen Wert“, erklärte der Bologna-Legionär am Tag vor dem Abflug nach Cardiff. „Wenn wir das Spiel gewinnen, haben wir einen Schritt nach vorne gemacht – dorthin, wo wir hinwollen.“

„Jetzt ist die Zeit"

Die WM wäre die Krönung seiner Karriere, und Arnautovic weiß um die Chance, spät in seinem Fußballer-Leben doch noch ein erstes Mal zu einer WM zu fahren. Es wird wahrscheinlich seine letzte sein. „Ich werde im April 33, die WM ist alle vier Jahre. Jetzt ist die Zeit, dorthin zu gehen“, meinte der Wiener. Das habe er auch seinen Mitspielern vermittelt. „Ich bin überzeugt von meiner Mannschaft.“ Seine Mannschaft – das war zuletzt öfter zu hören. „Ich fühle mich nie als Anführer, sondern eher als größerer Bruder, der halt alle mitnehmen will.“

Wie lange er über eine mögliche WM hinaus noch für das Nationalteam spielen werde, konnte der 32-Jährige nicht beantworten. „Ich muss natürlich auch auf den Körper schauen“, meinte der 96-fache Internationale, der zuletzt nicht frei von Verletzungen war. Bis zum WM-Turnier in Katar (ab 21. November) hätte Arnautovic wohl den ÖFB-Rekordinternationalen Andreas Herzog (103 Länderspiele) abgelöst.

Für Bologna hält er nach 27 Pflichtspielen bei zehn Toren. Die Motivation vor der Partie in Wales sei nun möglicherweise noch ein paar Prozent höher. „Es kann meine letzte Weltmeisterschaft sein“, weiß Arnautovic.



