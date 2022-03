Netrebko und Management beenden Zusammenarbeit

(c) imago images/CTK Photo (Roman Vondrous)

Viele Konzerte der russisch-österreichischen Sopranistin wurden abgesagt. Auch ihre Agentur vertritt sie nicht mehr.

Erst gab es eine ganze Reihe an Absagen von der und für die russisch-österreichische Sopranistin Anna Netrebko, die sich nicht vom russischen Präsidenten Wladimir Putin distanzieren will. Dann gab sie selbst bekannt, sich „bis auf Weiteres aus dem Konzertleben zurückzuziehen“. Nun muss sie sich auch ein neues Management suchen: Netrebko und die Berliner Agentur Centre Stage Artist Management (CSAM) beenden die Zusammenarbeit, berichtet der „Spiegel“. Judith Neuhoff, Chefin der Agentur, sagte dem Nachrichtenmagazin: „Wir vertreten Anna Netrebko nicht mehr.“ Auf der Website der Agentur ist die Sängerin nicht mehr auffindbar.

CSAM gehört zur Universal Music Group, dem weltgrößten Musiklabel. Dieses hatte nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine alle Büros in Russland schließen und die Geschäftstätigkeiten auf Eis legen lassen. In einer Mitteilung forderte das Unternehmen ein Ende der Gewalt und stellte sich hinter die westlichen Sanktionen gegen Russland.

Anfang März hatte Netrebko bekannt gegeben, dass sie vorerst nicht mehr auftreten werde: "Es ist nicht die richtige Zeit für mich aufzutreten und zu musizieren. Ich hoffe, dass mein Publikum diese Entscheidung verstehen wird". Sie sprach sich öffentlich gegen den Krieg aus - allerdings nicht gegen Putin. "Ich bin keine politische Person", erklärte Netrebko. "Ich bin keine Expertin für Politik. Ich bin Künstlerin und mein Ziel ist es, über politische Unterschiede hinweg zu vereinen."

Glückwünsche von Putin zum Geburtstag

Im vergangenen Jahr hatte die Sopranistin, die auch in Wien lebt, mit einer großen Gala im Kremlpalast in Moskau ihren 50. Geburtstag gefeiert. Bei dem vierstündigen Konzert verlas Kremlsprecher Dmitri Peskow Glückwünsche des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der Netrebkos weltweit bewunderte Gesangskunst würdigte.

