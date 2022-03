Teure Rohstoffe bremsen Elektro-Boom auf Europas Straßen

Am Dienstag wurde bei Berlin die neue Tesla-Gigafactory eröffnet. Tesla will am europäischen Markt für E-Autos wachsen. Aber die Branche leidet unter hohen Rohstoffpreisen.

Tesla nahm den Betrieb in seinem Werk bei Berlin auf. Aber Ukraine-Krieg und teure Rohstoffe gefährden den Boom der E-Mobilität. E-Autos dürften bald teurer werden.

Wien. Seit Dienstag rennt das Werk in Grünheide bei Berlin, nun werden dort E-Autos des US-Konzerns Tesla gefertigt. 3000 Menschen arbeiten in dem ersten europäischen Tesla-Werk, bei Vollauslastung soll die Fabrik bis zu 12.000 Menschen beschäftigen. Zunächst soll das Model Y in Deutschland vom Band laufen, später könnte das Model 3 dazukommen. Die Nachfrage nach den batteriebetriebenen Fahrzeugen ist hoch, heißt es. Und die Eröffnung des fünften großen Tesla-Werks ist nicht nur Tesla-Chef Elon Musk einen Besuch wert gewesen, auch die hohe Politik hatte sich für den Dienstag angekündigt, angefangen beim deutschen Bundeskanzler, Olaf Scholz (SPD). Immerhin ist die E-Mobilität ein Kernstück der europäischen Klimapläne.

Die neue Fabrik wurde in der weltweiten Rekordzeit von nur zwei Jahren errichtet, Tesla baute auf eigenes Risiko, ohne dass alle Genehmigungen vorlagen. Brandenburgs Wirtschaftsminister, Jörg Steinbach (SPD), sagte im Rundfunk Berlin-Brandenburg, die Landesregierung sei stolz auf die Ansiedlung des Autobauers. „Wir haben der Welt ein Schnippchen geschlagen.“ Keiner habe so etwas Brandenburg zugetraut, sagte er. Kritik am Wasserverbrauch der Fabrik wies er zurück. Bürger und Umweltorganisationen hatten entsprechende Bedenken vorgebracht.

Allerdings kam die Eröffnung der Tesla-Gigafactory auch zu einem Zeitpunkt, zu dem der Krieg in der Ukraine den Elektro-Boom auf Europas Straßen zu bremsen droht. Die zuletzt extrem gestiegenen Rohstoffpreise sorgen in der Automobilbranche für Unruhe. Besonders Nickel bereitet Sorgen, der Rohstoff ist nicht nur knapp, sondern auch für die Produktion von Batterien sehr wichtig. In Europa setzten bisher viele Hersteller Nickel aus russischen Minen ein, aber aufgrund der Sanktionen ist der Import aus dem Land, das Ende Februar die Ukraine überfallen hat, schwieriger geworden. Und die Nickelpreise gingen gen Himmel, die Londoner Rohstoffbörse hat vor rund zwei Wochen den Handel mit dem Metall deshalb sogar für mehrere Tage ausgesetzt.

Tesla-Chef Elon Musk bekam am Dienstag auch vom deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Besuch. APA/AFP

Russland wichtiger Nickel-Lieferant

Russland ist mit einem globalen Anteil von neun Prozent der drittgrößte Nickelproduzent, allerdings kommen sogar 20 Prozent des höherwertigen Nickel der Klasse 1 aus Russland. Und dieses höherwertige Nickel benötigen Autohersteller für ihre Batterien.

Aber auch Lithium und Kobalt sind zuletzt teurer geworden, beide Rohstoffe spielen in der Lieferkette von Batterien eine relevante Rolle. Der Kupferpreis lag zuletzt nur knapp unter seinem historischen Hoch, in einem E-Auto steckt rund sechsmal so viel Kupfer wie in einem Verbrenner. Das „Handelsblatt“ berichtete jüngst, dass man in der Branche damit rechnet, dass andauernd hohe Rohstoffpreise letztlich eine geringere Produktion von E-Autos bedeuten könnten. Es sei möglich, dass sich die Klimaziele der Konzerne deshalb nicht ausgehen.

Als ausgemacht gilt, dass E-Fahrzeuge teurer werden. Allerdings zeitverzögert, weil Hersteller mit Batterielieferanten oft langfristige Verträge abgeschlossen haben. Aber Rohstoffkosten machen bis zu 80 Prozent des Batteriezellenpreises aus.

VW will sich Rohstoffe aus Asien sichern

Der deutsche Volkswagen-Konzern sucht nach Möglichkeiten, Nickel durch andere Rohstoffe zu ersetzen. Kobalt ist ein möglicher Ersatz, aber auch Kobalt ist teuer. Der Konzern experimentiert auch mit Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Anfang der Woche hat der VW-Konzern zudem zwei Absichtserklärungen mit chinesischen Unternehmen unterzeichnet, um sich die benötigten Mengen an Nickel und Kobalt zu sichern.

Von den Joint Ventures mit Huayou Cobalt und der Tsingshan Group soll sich eines darauf konzentrieren, Batterierohstoffe in Indonesien weiterzuverarbeiten. Das andere soll sich auf die Produktion von Kathodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien spezialisieren. Ziel ist, die Kosten je Batterie langfristig um bis zu 50 Prozent zu senken, die beiden Joint Ventures sollen da einen Beitrag leisten.

VW ist übrigens der Konzern, mit dem Tesla um die Elektrifizierung der europäischen Straßen konkurrieren will. Noch haben die Deutschen mit einem Marktanteil von rund 25 Prozent die Nase vorn, Tesla kommt auf 13 Prozent. Ab 2025 könnten in Grünheide jährlich 500.000 E-Autos vom Band laufen. VW will 2026 eine riesige E-Auto-Fabrik in Wolfsburg eröffnen.