Verwundbare Lieferketten: Warum kaufen die Chinesen unsere Häfen auf?

Besser hätte man kaum illustrieren können, wie fragil der internationale Warenverkehr wirklich ist. Am 23. März 2021 ist mit der "Ever Given" eines der größten Frachtschiffe der Welt im Suezkanal stecken geblieben und hat damit den wohl längsten und teuersten Stau ausgelöst hat, den die Weltwirtschaft je erlebt hat. Mehr als 400 Containerschiffe mussten tagelang warten.

Susanne Bickel und Aloysius Widmann aus der "Presse"-Wirtschaftsredaktion erklären die Folgen der spektakulären Havarie. Die ohnehin angespannten Lieferketten sind seither noch mehr im Chaos versunken. Noch immer sind die maritimen Lieferketten von Engpässen geprägt. Chinas Interesse an europäischen Häfen könnte die Sache langfristig noch komplizierter machen.

