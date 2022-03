FPÖ stemmt sich gegen Lockl als ORF-Stiftungsratvorsitzenden

(c) imago images/SEPA.Media (Martin Juen)

Der Grüne Lothar Lockl könnte den derzeitigen Stiftungsrats-Vorsitzenden Norbert Steger ablösen. Die FPÖ wehrt sich.

Im Mai dürfte Norbert Steger (FPÖ) als Vorsitzender des ORF-Stiftungsrates abgesetzt werden. Laut Sideletter soll der nächste Vorsitzende ein Grüner sein. Favorit ist der Kommunikationsberater Lothar Lockl, der einst Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Wahlkampf beraten hat. Doch nun macht die FPÖ gegen ihn mobil, wegen einer Anfragebeantwortung zu den Kosten des Klimarats. D Anfragebeantwortung durch Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) zufolge ist Lockls Agentur "Lockl & Keck" in die Öffentlichkeitsarbeit des Gremiums involviert, das in Reaktion auf das Klimavolksbegehren eingerichtetewurde. Wie auch "Österreich" berichtete, gab es für die kommunikative Begleitung des Auftakts des Klimarats 90.000 Euro. Weitere maximal 304.552 Euro sind für den Zeitraum bis Juni vorgesehen. Für Mediensprecher Christian Hafenecker ist das eine "unappetitliche und nicht hinnehmbare Verflechtung von Politik, Wirtschaft und Einfluss im Medienbereich", ließ er am Dienstag wissen.

Hafenecker erinnerte auch daran, dass Lockl auch in der Vergangenheit ein gern gesehener Vertragspartner im grünen Umweltministerium gewesen sei. In den Jahren 2020 und 2021 seien bereits 950.000 Euro an die Agentur "Lockl & Keck" geflossen.

Zögert Lockl, weil Van der Bellen wieder antritt?

Lockl ist die den FPÖ-Mandatar ein "grüner Parteisoldat, der seinen beruflichen Erfolg einzig und alleine der grünen Partei verdankt", kritisierte Hafenecker: "Es ist zu befürchten, dass er in dieser Funktion auch am Küniglberg für gute Stimmung für die Grünen sorgt. Das geht sich nicht aus." Auch der Bundespräsident solle die Dienste seines Beraters Lockl nicht länger in Anspruch nehmen, um seine Unabhängigkeit unter Beweis zu stellen.

Ob Lockl das Ehrenamt annehmen würde, ist aber ohnehin nicht klar. Eine mögliche Erklärung: Sollte Van der Bellen im Herbst doch noch einmal bei der Bundespräsidentenwahl antreten, könnte Lockl ihn wieder beraten.

ORF-Gremien Mitte Mai findet die konstituierende Stiftungsratssitzung für die nächsten vier Jahre statt. Dabei wird auch ein neuer Vorsitzender gewählt. Zuerst ist aber der Publikumsrat dran, der sich am 5. Mai konstituiert. 17 der 35 Mitglieder werden vom Bundeskanzler bestellt, der die Medienagenden an ÖVP-Ministerin Susanne Raab weitergereicht hat. Sie werden auf Vorschlag diverser Organisationen und Gruppen in den Publikumsrat entsendet. Wiederum sechs Personen werden aus dem Publikumsrat in den Stiftungsrat geschickt. Die 35 Stiftungsratsmitglieder werden zudem von der Regierung (9), Parlamentsparteien (6), Bundesländern (9) und dem ORF-Zentralbetriebsrat (5) beschickt. Abgesehen von wenigen Ausnahmen sind sie in parteipolitischen "Freundeskreisen" organisiert.

(APA/Red.)