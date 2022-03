US-Notenbankschaft kündigt großen Zinsschritt an

Mit seiner Ankündigung, die Zinsen demnächst gleich um einen halben Prozentpunkt zu erhöhen, brachte Powell die Anleihenmärkte unter Druck.

Notenbanker wissen, dass jedes ihrer Worte auf die Waagschale gelegt wird. Umso mehr gilt das für Jerome Powell, dem Chef der US-Notenbank Federal Reserve. Doch die weiterhin stark steigende Inflation in den USA hat ihn nun zu einer außergewöhnlichen Intervention veranlasst. Am Montag erklärte Powell, dass er sich schon bald eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt vorstellen könnte. Die Reaktionen auf den Finanzmärkten ließen nicht lange auf sich warten. Und sie fielen durchaus heftig aus.

Die Aussicht auf schneller steigende US-Zinsen trieb Anleger aus Anleihen. Die Rendite der zweijährigen US-Anleihe stieg etwa auf zwei Prozent. Diesen Wert hatte sie zuletzt im Mai 2019. Die Rendite der zehnjährigen US-Treasuries klettert auf 2,29 Prozent, die der 30jährigen auf 2,52 Prozent. Nicht nur in den USA, auch in Europa reagierten die Bond. So stieg etwa die Rendite für die zehnjährige deutsche Staatsanleihe auf 0,51 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Oktober 2018. Ihre italienischen Pendants rentieren mit 2,05 Prozent und damit so hoch wie seit April 2020 nicht mehr.