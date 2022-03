Putin lässt Köpfe in den Geheimdiensten rollen

Weil sich die Invasion in die Ukraine in die Länge zieht, richtet sich der Zorn des Präsidenten auf Vertreter der Geheimdienste. Sie sollen Putin mit falschen Informationen beliefert haben. Es folgen Entlassungen und Verhaftungen.

In russischen sozialen Medien macht folgender Witz die Runde: „Wir sind nun bei Tag 24 der Spezialoperation zur Einnahme Kiews in zwei Tagen.“ Es ist mittlerweile kein Geheimnis, dass sich der russische Präsident, Wladimir Putin, die Invasion der Ukraine so nicht vorgestellt hat – was auch immer er sich tatsächlich vorgestellt hat. Den Zorn darüber bekommen nun die Geheimdienste zu spüren.

Von einem raschen Triumph ging Putin auch deswegen aus, weil die ihm vorgelegten Geheimdienstanalysen genau das versichert haben, meinen Experten. Schenkt man Whistleblowern, die im Inlandsgeheimdienst FSB Dienst versehen, Glauben, dann waren die Analysen von Anfang an Luftschlösser, zurechtgezimmert für das Gemüt Putins.