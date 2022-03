Putin lässt Köpfe in den Geheimdiensten rollen

Weil sich die Invasion in die Ukraine in die Länge zieht, richtet sich der Zorn des Präsidenten auf Vertreter der Geheimdienste. Sie sollen Putin mit falschen Informationen gefüttert haben. Es folgen Entlassungen und Verhaftungen.

In russischen sozialen Medien macht folgender Witz die Runde: „Wir sind nun bei Tag 24 der Spezialoperation zur Einnahme Kiews in zwei Tagen.“ Es ist mittlerweile kein Geheimnis, dass sich der russische Präsident, Wladimir Putin, die Invasion der Ukraine so nicht vorgestellt hat – was auch immer er sich tatsächlich vorgestellt hat. Den Zorn darüber bekommen nun die Geheimdienste zu spüren.

Von einem raschen Triumph ging Putin auch deswegen aus, weil die ihm vorgelegten Geheimdienstanalysen genau das versichert haben, meinen Experten. Schenkt man Whistleblowern, die im Inlandsgeheimdienst FSB Dienst versehen, Glauben, dann waren die Analysen von Anfang an Luftschlösser, zurechtgezimmert für das Gemüt Putins.

So soll die innenpolitische Lage in der Ukraine verzerrt dargestellt worden sein, aber auch die militärischen Kapazitäten. Es heißt, dass Moskau tatsächlich eine rasche Einnahme Kiews ohne nennenswerten Widerstand wie bei der Krim-Annexion erwartet habe. Die Analysen seien jedoch in einem Klima der permanenten Angst entstanden, sagen Whistleblower – um eben nicht ins Visier Putins zu gelangen.

Das passiert nun erst recht. Offenbar hat der russische Präsident General Sergej Besseda – beim FSB zuständig für den Bereich Internationales und Operationen – unter Hausarrest stellen lassen, so auch seinen Stellvertreter Anatoli Boluch. Zwar gibt es über den Hausarrest divergierende Informationen, doch Kenner der russischen Geheimdienste, wie Andrej Soldatow, sind sich sicher.

FSB-Chef als Putin-Nachfolger?

Das Putin'sche Köpferollen geht aber darüber hinaus: Er habe acht Generäle entlassen, berichten ukrainische Medien. Für die russische Armeeführung war es offenbar auch ein Schock, dass drei erfahrene Generäle in der Ukraine gefallen sind. So hatte Generalmajor Vitali Gerassimow Einsätze beim zweiten Tschetschenien-Krieg, in Syrien und auch bei der Annexion der Krim vorzuweisen. Er fiel vor Kurzem bei den Kämpfen um die Stadt Charkiw.

Dem FSB steht Alexander Bortnikow vor, eigentlich ein Putin-Vertrauter, den der Westen ebenfalls sanktioniert hat. Seit einigen Tagen kursieren wilde Gerüchte über ihn, angeheizt vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Auf Facebook veröffentlichte die Behörde einen Text und verwies auf Kreml-Insider, die Putin schnellstens loswerden wollten. Von Vergiftung bis „Unfall“ käme alles in Betracht. Nach dem Cäsarenmord soll Bortnikow an Putins Stelle installiert werden, heißt es weiter.

Die Gerüchte sind kaum zu überprüfen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Vertrautheit zwischen Putin und Bortnikow gelitten hat, zumal der Präsident auch den FSB-Chef für die schleppende Invasion verantwortlich macht. Oder wie es der ukrainische Geheimdienst formuliert: Bortnikow sei „bei dem russischen Diktator in Ungnade gefallen“.

Öffentliche Demütigung

Den stellvertretenden Chef der Nationalgarde, Roman Gawrilow, hat Putin ebenfalls entlassen. Offiziellen Meldungen zufolge ist Gawrilow entweder freiwillig gegangen oder hat sich in die Pension verabschiedet (er ist Mitte 40). Kurzzeitig hieß es auch, Gawrilow sei wegen Weitergabe von Militärinformationen – und wegen Verschwendung von Sprit – verhaftet worden.

Bereits bei seiner viel zitierten Rede vor dem Nationalen Sicherheitsrat Anfang März zeigte Putin, was er von seinen eigenen Geheimdiensten mittlerweile hält: Den Chef des Auslandsgeheimdienstes SWR, Sergei Naryshkin, demütigte er öffentlich.

(duö)