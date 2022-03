Kommt die Wahl zwischen 3-G oder Masken?

Die Regierung verschärft die Regeln. Details zur Verordnung aber ließen einmal mehr auf sich warten.

Wie viele Pressekonferenzen die Bundesregierung zu Lockerungen und Verschärfungen der Corona-Maßnahmen inzwischen gegeben hat, ist unklar. Klar aber ist, dass sie am Dienstag trotz einer neuerlichen Verschärfung der Maßnahmen, die wiederum erst seit 5. März bis auf Wien aufgehoben worden waren, keine weitere geben wollte. Das Gesundheitsministerium schickte die neue Covid19-Basismaßnahmen-Verordnung zur Abstimmung an die Länder, der Entwurf kursierte im Laufe des Tages auch in Medien. Bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe aber war die Verordnung nicht veröffentlicht, obwohl sie ab Mitternacht gelten sollte. Ein Entwurf liegt der „Presse“ vor. Laut diesem sollen die neuen Regelungen vorerst bis 2. April gelten.

Maskenpflicht kehrt wieder

Die FFP2-Maskenpflicht dürfte in Innenräumen wieder eingeführt werden. Die Maske muss laut Entwurf auch in öffentlichen Verkehrsmitteln, Taxis und Seilbahnen getragen werden. Letztere können wahlweise auch auf die 3-G-Regel zurückgreifen.

Wahlweise 3-G-Zutritt

Der optionale Aspekt wird im Entwurf generell zentral: Er sieht eine Wahlmöglichkeit zwischen Maskenpflicht abseits des Sitzplatzes und der 3-G-Regel vor. Das gilt für den gesamten Dienstleistungsbereich (Hotels, Gastronomie, Kultur, Sport, Freizeit), was eigentlich bedeutet, dass Supermärkte, Post etc. nun ebenfalls überlegen könnten, statt wie bisher auf die FFP2-Maske auf die 3-G-Regel zu setzen.

Auch am Arbeitsplatz sowie bei Veranstaltungen ab 25 Personen soll die Maskenpflicht gelten. Wien bleibt wie bisher jedoch eine Ausnahme: Hier gilt weiterhin 2G in der gesamten (Nacht-)Gastronomie. In Innenräumen mussten Wiener und Wienerinnen schon bisher eine Maske tragen.

Umstrittene Quarantäne

Offen ist weiter auch die Frage der Isolation, die zuletzt heftig debattiert wurde: Wie Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) lehnte am Dienstag auch der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) eine Verkürzung vehement ab. Gefordert hatte das der ÖVP-Landeshauptmann in Salzburg, Wilfried Haslauer. Oberösterreichs Landeshauptmann, Thomas Stelzer (ÖVP), wollte in der Vorwoche die Quarantäneregeln schon generell abschaffen.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) schließt dies zumindest nicht aus. Ein allgemeines Quarantäne-Aus wäre „sehr gut, falls es medizinisch gerechtfertigt ist“, sagte der Bundeskanzler am Dienstag am Rande eines Termins in Telfs. Sollte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) dieser Forderung nachkommen, wäre er aus Sicht von Luger hingegen „rücktrittsreif“.

Testangebot wird reduziert

Auch das neue Testregime – ab 1. April erhalten nicht-infizierte Personen pro Kopf und Monat nur noch fünf Antigen- sowie fünf PCR-Tests kostenlos – führt zu (rotem) Widerstand. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) vermisst Informationen zur Abwicklung der neuen Regelung: Wie sich Minister Johannes Rauch (Grüne) die Umsetzung vorstelle, also wer kontrolliert, dass nur die vorgeschriebene Anzahl an Tests ausgegeben wird, sei der Stadt noch nicht mitgeteilt worden, sagte Ludwig am Dienstag. Die Apothekerkammer spricht sich für ein kostenloses Angebot in Apotheken aus, das vor allem ältere Menschen annehmen.

Experten üben Kritik

Die Virologin Dorothee von Laer kritisierte am Dienstag im „Kurier“ das Hin und Her der Regierung. So hätte etwa die Maskenpflicht „nie abgeschafft werden dürfen“. Für sie machen Zugangsbeschränkungen, wie sie der Verordnungsentwurf vorsieht, aktuell keinen Sinn mehr: Das Ansteckungsrisiko für Geimpfte und Genesene sei derzeit gleich hoch wie für Ungeimpfte. Eine Unterscheidung in geimpft, genesen oder getestet mache keinen Unterschied: „Alle drei können ansteckend sein.“ Bei den meisten Geimpften liege die Booster-Impfung schon zu lange – drei Monate – zurück. 2-G mache nur Sinn, um Ungeimpfte aus dem Geschehen zu nehmen. Sie haben das größte Risiko von schweren Verläufen.