Verordnung ausständig: Maskenpflicht und kürzere Quarantäne?

Die Regierung verschärft die Regeln. Die Verordnung liegt aber nach wie vor nicht vor. Die Maskenpflicht steht vor der Rückkehr, die Quarantänedauer dürfte verkürzt werden.

Den sechsten Tag in Folge wird nun, inmitten von Rekordinfektionszahlen, um neue Maßnahmen gefeilscht. Bis Mittwochnachmittag war die angekündigte Verordnung für neue Maßnahmen nicht da - und das, obwohl sie eigentlich ab Mitternacht hätte gelten sollen. Ein Entwurf liegt der „Presse“ vor. Laut diesem sollen die neuen Regelungen vorerst bis 2. April gelten. Er sieht eine Maskenpflicht für Innenräume vor - und eine Wahlfreiheit, auf diese zu verzichten, wenn gleichzeitig die 3-G-Regel gilt. Parallel soll die Quarantänedauer verkürzt werden.

Ein entsprechender Erlass sei bereits in Ausarbeitung, heißt es aus einem türkisregierten Bundesland am Mittwoch. Mit einer Sonderregel für das Gesundheitspersonal sollen asymptomatisch oder leicht Erkrankte, die jedenfalls seit zwei Tagen keine Symptome mehr haben, schon nach fünf Tagen auch ohne negativen Test wieder arbeiten gehen können. Voraussetzung dafür ist ein „akuter Personalmangel“. Bei Kontakt mit vulnerablen Personen müssen sie jedoch verpflichtend Schutzausrüstung tragen, berichtet der „Standard“.

Köstinger auf der Bremse?

Bis in die späten Abendstunden wurde am Dienstag verhandelt. Aus einem ÖVP-Landesbüro heißt es auf „Presse“-Nachfrage, dass man sich in der Koalition eigentlich schon in der Nacht geeinigt habe. Man sei ebenfalls verwundert, warum die Verordnung noch nicht fertig sei. Dafür verantwortlich sei Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), heißt es aus Wiener Stadtregierung. Mit WKO und Handelsverband habe sie versucht, für einzelne Bereiche Ausnahmen zu erreichen.

Köstinger selbst verwies am Mittwoch auf die Zuständigkeit des Gesundheitsministers, wie sie im Pressefoyer im Anschluss an den Ministerrat sagte. Ihr als Tourismus- und Gastronomieministerin sei „Praxistauglichkeit“ besonders wichtig: „Ich hoffe, dass hier auch noch gute Lösungen gefunden werden“. Dass so lange verhandelt wird, könnte auch eine Retourkutsche der ÖVP am Koalitionspartner sein. Dem Vernehmen nach nimmt man es in der ÖVP Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) übel, dass dieser in der Vorwoche ohne Absprache vorgeprescht sei und eine Wiedereinführung der Maskenpflicht angekündigt habe.

Im Verordnungs-Entwurf, der der „Presse“ vorliegt, sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maskenpflicht kehrt wieder

Die FFP2-Maskenpflicht dürfte in Innenräumen wieder eingeführt werden. Die Maske muss laut Entwurf auch in öffentlichen Verkehrsmitteln, Taxis und Seilbahnen getragen werden. Letztere können wahlweise auch auf die 3-G-Regel zurückgreifen.

Wahlweise 3-G-Zutritt

Der optionale Aspekt wird im Entwurf generell zentral: Er sieht eine Wahlmöglichkeit zwischen Maskenpflicht abseits des Sitzplatzes und der 3-G-Regel vor. Das gilt für den gesamten Dienstleistungsbereich (Hotels, Gastronomie, Kultur, Sport, Freizeit), was eigentlich bedeutet, dass Supermärkte, Post etc. nun ebenfalls überlegen könnten, statt wie bisher auf die FFP2-Maske auf die 3-G-Regel zu setzen.

Auch am Arbeitsplatz sowie bei Veranstaltungen ab 25 Personen soll die Maskenpflicht gelten. Wien bleibt wie bisher jedoch eine Ausnahme: Hier gilt weiterhin 2G in der gesamten (Nacht-)Gastronomie. In Innenräumen mussten Wiener und Wienerinnen schon bisher eine Maske tragen.

Umstrittene Quarantäne

Offen war bis Mittwoch auch die Frage der Isolation, die zuletzt heftig debattiert wurde: Wie Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) lehnte am Dienstag auch der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) eine Verkürzung vehement ab. Gefordert hatte das der ÖVP-Landeshauptmann in Salzburg, Wilfried Haslauer. Oberösterreichs Landeshauptmann, Thomas Stelzer (ÖVP), wollte in der Vorwoche die Quarantäneregeln schon generell abschaffen. In dessen Büro deutete man am Mittwoch dann auch an, dass die Quarantäne tatsächlich verkürzt werde.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) schließt das zumindest nicht aus. Ein allgemeines Quarantäne-Aus wäre „sehr gut, falls es medizinisch gerechtfertigt ist“, sagte der Bundeskanzler am Dienstag am Rande eines Termins in Telfs. Sollte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) dieser Forderung nachkommen, wäre er aus Sicht von Luger hingegen „rücktrittsreif“.

Testangebot wird reduziert

Auch das neue Testregime – ab 1. April erhalten nicht-infizierte Personen pro Kopf und Monat nur noch fünf Antigen- sowie fünf PCR-Tests kostenlos – führt zu (rotem) Widerstand. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) vermisst Informationen zur Abwicklung der neuen Regelung: Wie sich Minister Johannes Rauch (Grüne) die Umsetzung vorstelle, also wer kontrolliert, dass nur die vorgeschriebene Anzahl an Tests ausgegeben wird, sei der Stadt noch nicht mitgeteilt worden, sagte Ludwig am Dienstag. Die Apothekerkammer spricht sich für ein kostenloses Angebot in Apotheken aus, das vor allem ältere Menschen annehmen.

Experten üben Kritik

Die Virologin Dorothee von Laer kritisierte am Dienstag im „Kurier“ das Hin und Her der Regierung. So hätte etwa die Maskenpflicht „nie abgeschafft werden dürfen“. Für sie machen Zugangsbeschränkungen, wie sie der Verordnungsentwurf vorsieht, aktuell keinen Sinn mehr: Das Ansteckungsrisiko für Geimpfte und Genesene sei derzeit gleich hoch wie für Ungeimpfte. Eine Unterscheidung in geimpft, genesen oder getestet mache keinen Unterschied: „Alle drei können ansteckend sein.“ Bei den meisten Geimpften liege die Booster-Impfung schon zu lange – drei Monate – zurück. 2-G mache nur Sinn, um Ungeimpfte aus dem Geschehen zu nehmen. Sie haben das größte Risiko von schweren Verläufen.