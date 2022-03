Banken: "Auch die Gläubiger müssen zahlen"

(c) Clemens Fabry

Der Ökonom Charles Goodhart ist ein Vordenker der Bankenregulierung. Aber den Glauben, dass Zentralbanken Krisen verhindern können, hat er selbst verloren.

Die Presse: Was halten Sie von der deutschen Forderung, dass die Käufer von griechischen oder irischen Staatsanleihen im Ernstfall einen Teil der Zeche zahlen sollen?

Charles Goodhart: Auf lange Sicht ist das eine gute Idee. Auch bei Pleitebanken sollten Gläubiger einen Teil der Last tragen. Aber auf kurze Sicht erhöht der nicht abgestimmte Vorschlag von Kanzlerin Merkel die Unsicherheit dramatisch. Das richtet großen Schaden an, es entwertet Werte. Die Übung sollte im Stillen erfolgen, hinter geschlossenen Türen. Dann geht man mit einem durchdachten Vorschlag samt Zeitplan hinaus. Stattdessen wurde das Thema in die öffentliche Arena geworfen.